Studii si cercetari filologice. Seria Limbi Straine Aplicate, n°19, 2020

Université de Pitesti, 2020. EAN13 : 15832236.

CUPRINS / CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES

Lingvistică / Linguistics / Linguistique

FRANCISCO J. ALVAREZ-GIL, KARINE MARIE MURIEL PAYET, ÁNGELES SANCHEZ HERNANDEZ

Analyse de la modalité dans quelques textes touristiques aux Iles Canaries / An Analysis of Modality in Some Tourist Brochures of the Canary Islands / O analiză a modalității în unele broșuri turistice din Insulele Canare / 9

BENNACER MAHMOUD

Analyse des procédés discursifs et linguistiques utilisés dans les textes juridiques algériens rédigés en français : cas du code de la famille / The Analysis of the Discursive and Linguistic Processes in Algerian Legal Texts written in French. A Case Study – The Family Code / Analiza procedeelor discursive şi lingvistice utilizate în textele juridice algeriene redactate în francezǎ: cazul codului familiei / 22

BOURASSE MOHAMED

La variation linguistique chez Balzac: l’exemple d’Illusions perdues / The Linguistic Variation in Balzac: Example of Illusions perdues / Variația lingvistică la Balzac: exemplul seriei Iluzii pierdute / 33

ANA-MARIA IONESCU

Translating Irony from English into Romanian. A Case Study – The Forsyte Saga / Traduire l’ironie de l’anglais vers le roumain. Forsyte Saga – une étude de cas / Traducerea ironiei din limba engleză în limba română. Un studiu de caz – Forsyte Saga / 48

EMILIE RIGUEL

Analyse typologique des erreurs de phrasal verbs dans les productions orales d’apprenants non-anglophones : une étude sur corpus / Typological Analysis of Phrasal Verb Errors in Non-English-Speaking Learners’ spoken Productions: a Corpus-based Study / Analiză tipologică a erorilor verbelor frazale în producțiunile orale ale elevilor non-anglofoni : un studiu pe corpus / 55

Limbaje de specialitate

ANA-MARINA TOMESCU

Comment élaborer un plan de cours sur les langues de spécialités pour les étudiants en LEA? / How to Design a Specialized Languages Course Plan for Modern Applied Languages Students? / Cum sǎ elaborezi un plan de curs despre limbajele de specialitate pentru studenţii de la Limbi Moderne Aplicate? / 84

CARMEN-ECATERINA CIOBACA, ESTERA GORGAN

Traduire les contrats du droit français par équivalence fonctionnelle / Translating French Law Contracts through Functional Equivalence / Traducerea contractelor din dreptul francez prin intermediul echivalenței funcționale / 90

DALAL MESGHOUNI

Vulgariser la prévention du covid 19 sur le site OMS : questions de rhétorique? / Popularize the Prevention of Covid 19 on the Who Web Site: Rhetoric Questions? / Popularizarea măsurilor de prevenție împotriva Covid 19 pe pagina web a OMS : Întrebări retorice ? / 101

IMESSAOUDENE MOHAMED FAOUZI

Représentations linguistiques et français spécialisé en sciences de la nature et de la vie / Language Representations and French Specializing in Nature and Life Sciences / Reprezentări lingvistice și limba franceză specializată pentru științe ale naturii și științe ale vieții / 111

HAMDAOUI MAROUWA

Le hashtag, forme technolangagière développée dans un contexte algérien controversé / The Hashtag, a Technolanguage Form developed in a Controversial Algerian Context / Hastagul, o formă tehnolingvistică care a pătruns în Algeria într-un context controversat / 121

MEKKAOUI MOHAMED

L’impact du recours à un texte d’aide sur la révision d’un texte explicatif en français de spécialité / The Impact of Using a Help Text on Revision of an Explanatory Text in Specialty French / Impactul utilizării unui text suport în revizia unui text explicativ în franceza de specialitate / 130

MIRELA COSTELEANU

Teaching Prepositions to ESP Learners / Enseigner les prépositions aux apprenants en FOS / Predarea prepoziției în cadrul cursurilor de limbă engleză pentru scopuri specifice / 138

Didactică / Didactics / Didactique

ALTHOBAITI HAMOUD

Is English as an International Language the most Appropriate Variety for a Saudi Secondary School classroom? / L'anglais, en tant que langue internationale, est-il la variété la plus appropriée pour une classe d'école secondaire saoudienne? / Este limba engleză, ca limbă internațională, cea mai potrivită varietate pentru școlile gimnaziale din Arabia Saudită ? / 143

AMIRA KHADOUDJA AMRANI

Ecrit : construire vigilance et compétence scripturale / Written: Build Vigilance and Scriptural Competence / Textul scris : vigilență construită și competență scripturală / Textul scris : vigilență construită și competență scripturală / 151

BORHANE BELDJEZZAR, OUARDIA ACI

Le langage des jeunes algériens : essai de (re)définition et de (re)configuration d’une notion didactisable / The Algerian Youth Language: an Attempt to (Re)define and (Re)configure a Didactisable Notion / Limbajul tinerilor algerieni : o încercare de a (re)defini și a (re)configura o noțiune / 160

CARMEN BȊZU

Enseigner le français professionnel et de spécialité en ligne / Teaching Online in Professional French and French for Specific Purposes Courses / Predarea online în cadrul cursurilor de limba franceză profesională și de specialitate / 174

IMANE SAIDI, HOUDA AKMOUN

Connaissances antérieures, traduction mentale et rédaction en français (L2) dans un contexte plurilingue / Previous Knowledge, Mental Translation and Writing in French (L2) in a Multilingual Context / Fondul de cunoștințe anterioare, traducerea mentală și redactarea în limba franceză în context multiligvistic / 180

JANANI KALYANI VENKATARAMAN

Les outils de traduction en cours de traduction : les écueils et les défis / Translator Tools in a Translation Classroom : Pitfalls and Challenges / Mijloacele traducătorului la cursul de traducere : capcane și provocări / 187

OUAFA BRINIS

Storia dell’arte: una nuova didattica per attivare le componenti percettive e le forme del pensiero ai discenti algerini / History of art: A New Didactic to Activate Perceptive Components and Forms of Thought to Algerian Learners / Istoria artei : O nouă didactică menită să activeze componente perceptive și forme de gândire la studenții algerieni / 200

RIMA REDOUANE

Les méandres de la production orthographique / The Meanders of Orthographic Production / Meandrele producţiei ortografice / 210

SOPHIE DUFOSSE-SOURNIN; CINDY LEFEBVRE-SCODELLER

Pour une didactique de la traduction dans le supérieur en lien avec le secondaire / Didactics of Translation at University in Connection with Secondary Education / Didactica traducerii în cadrul cursurilor universitare cu privire la învățământul liceal / 217

SOUDANI mOHAMED

Zum Stellenwert der Rhetorischen Kompetenz in der neuen Arbeitswelt, Chancen und Perspektive für Absolventen aus dem Fremdsprachenbereich / The Importance of Rhetorical Competence in the New World of Work: Opportunities and Perspectives for Foreign Language Graduates / Importanța competenței retorice pe noua piață a muncii : oportunități și perspective pentru absolvenții de limbi străine / 227

THAMEUR TIFOUR, MALIKA SEGHIER

Le travail collaboratif dans l’enseignement/apprentissage de la production écrite en classe de troisieme année du moyen / Collaborative Work in the Teaching/Learning of Written Production in the Third Year Class / Lucrul în echipă în predarea/învățarea producerii de text scris în anul al treilea de studiu / 244

Studii interculturale / Intercultural studies / Études

Interculturelles

NICOLAS BALUTET

Remarques sur quelques photographies de Camilo Cienfuegos dans la revue cubaine Verde Olivo / Notes on Some Photographs of Camilo Cienfuegos in the Cuban Magazine Verde Olivo / Observații asupra fotografiilor lui de Camilo Cienfuegos în revista cubaneză Verde Olivo / 259

LYDIA GUENOUNE, HAKIM MENGUELLAT

L’enseignant de langue face à l’approche interculturelle : entre conscience et contraintes / The Language Teacher Faced with the Intercultural Approach: Between Awareness and Constraints / Profesorul de limbă străină în fața abordării interculturale: între conștientizare și constrângeri / 268

MOUNIA BELGUECHI

Fatema Mernissi et Assia Djebbar, ou le dévoilement de la voix politique et religieuse de la femme musulmane / Fatema Mernissi and Assia Djebbar, or the Unveiling of the Political and Religious Voice of Women in Islam / Fatema Mernissi și Assia Djebbar sau dezvăluirea vocii politice și religioase a femeilor în Islam / 275

Varia

DJAHA N’DE TANO

‘L’espace autobiographioque’ coetzeeien : de Boyhood à Summertime en passant par Youth / Coetzee's Autobiographic Space: from Boyhood to Summertime Passing by Youth / Spațiul autobiografic al lui Coetzee: de la Copilǎrie la Miezul verii până la moarte prin Tinerețe / 286

HAYET DJEDAIDI

Il romanzo giallo è uno strumento per raccontare la cultura, il caso di ‘Il giorno della civetta’ di Leonardo Sciascia / The Detective Novel is an Instrument to Tell the Culture, the Case of "The Day of the Owl" by Leonardo Sciascia / Romanul detectiv este un instrument care exprimă cultura, cazul Ziua Bufniței de Leonardo Sciascia / 297

Recenzii

LILIANA MĂRUNȚELU

Olivia Chirobocea-Tudor, Dicționar englez-român de termeni viticoli și vinicoli / English-Romanian Dictionary of Viticulture and Winemaking Terms, Editura Universitară, București, 2020 / 305