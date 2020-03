Université de Pitesti, Roumanie

Appel à contributions

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate

Études et recherches philologiques. Série Langues Etrangères Appliquées

No 19/2020

*

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate (Etudes et recherches philologiques. Série Langues Etrangères Appliquées) est une revue annuelle de recherche, gérée par le Département de Langues Etrangères Appliquées de la Faculté de Théologie, Lettres, Histoire et Arts de l’Université de Pitesti. La revue promeut la recherche pluridisciplinaire dans le domaine des lettres, et soutient les rapports entre les objectifs et les résultats du domaine de la recherche théorique fondamentale et ceux de la recherche appliquée. La publication s’adresse principalement aux chercheurs en sciences du langage et aux professeurs qui enseignent dans les départements de langues modernes appliquées des universités de Roumanie et de l’étranger.

Sections :

a. Linguistique

b. Didactique des langues

c. Langages de spécialité

d. Etudes interculturelles

Les auteurs sont invités à soumettre leurs propositions de contributions (article complet en format word et pdf) avant le 30 juin 2020, par courriel, aux adresses:

ana_marina_tomescu@hotmail.com

Lors de leur soumission les auteurs doivent s’assurer que le texte correspond aux directives de la revue. Le suivi est assuré par le secrétariat permanent de la revue et l’article est soumis aux procédures de révision. Pour les consignes de présentation des textes des contributions, veuillez consulter le site de la revue.

La revue accueille des articles rédigés en anglais, français, allemand, russe, portugais, italien et espagnol.

La publication des articles se fera à titre gracieux.

Studii şi cercetări filologice. Seria Limbi Străine Aplicate (Etudes et recherches philologiques. Série Langues Etrangères Appliquées) est une revue scientifique qui souscrit à la politique du libre accès. En tant que telle, tout son contenu est disponible gratuitement sur notre site.

La revue est enregistrée dans des bases de données nationales et internationales: ERIH PLUS, EBSCO, CEEOL, MLA, INDEX COPERNICUS, MIAR, FABULA, DOAJ, ULRICH’S.