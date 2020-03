Université de Pitesti, Roumanie

Appel à contributions

Studii de gramatica contrastiva

Études de grammaire contrastive

E-ISSN: 2344-4193

ISSN-L: 1584-143X

http://studiidegramaticacontrastiva.info/

no 33/2020

*

Studii de gramatica contrastiva (Etudes de grammaire contrastive) est une revue biannuelle en accès libre s’adressant aux spécialistes en linguistique, histoire de la langue et autres domaines connexes. Le centre d’intérêt de la revue est constitué par l’approche comparative et contrastive, dans des perspectives variées : linguistique générale, linguistique appliquée, sémantique, traductologie. La revue se propose de promouvoir l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité et d’encourager la pensée innovante et l’échange interculturel.

Parution biannuelle. Revue accréditée par le Conseil National de la Recherche Scientifique de Roumanie (catégorie C, période 2012-2016) et indexée dans les bases de données internationales (ERICH PLUS, CEEOL, INDEX COPERNICUS, EBSCO, DOAJ, MLA, MIAR).

Sections : a. grammaire contrastive; b. traductologie

Les articles peuvent être rédigés en anglais, français, allemand, italien, russe ou espagnol. Ils doivent être accompagnés obligatoirement d’un résumé, de 3-5 mots-clés en deux langues et d’une très brève présentation de l’auteur.

Les auteurs sont invités à soumettre leurs propositions de contributions (article complet en format Word et PDF) jusqu'au 30 juin 2020 par courriel à: studiidegramaticacontrastiva@yahoo.com ou ec_ilinca@yahoo.com.

Pour les consignes de présentation des manuscrits, veuillez consulter http://studiidegramaticacontrastiva.info/instructions-aux-auteurs/

La publication des articles se fera à titre gracieux.