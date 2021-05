Temporalités amérindiennes. Représentations de l’Autre et rachat du passé

Soraya Lani, Saulo Neiva (dir.)

Presses universitaires Blaise-Pascal, collection "Littératures", 2021

EAN13 : 9782845169739.

270 p.

20,00 EUR

Dans une représentation traditionnelle, l’Amérindien est souvent associé à un monde antérieur ou extérieur à la modernité. Evoqué comme un être disparu des temps présents, il est relégué à un passé pétrifié, à un éternel présent ethnographique ou à l’univers cyclique et atemporel des mythes. Comment ne pas y voir une tentative de lui nier toute possibilité de contemporanéité avec celui qui le représente ?

Cet ouvrage dépasse le principe d’une « histoire à sens unique » pour convier le lecteur à admettre de multiples perspectives sur le temps social et historique, accentuant les liens entre les œuvres ici analysées, la lutte politique des peuples autochtones et le rachat d’un passé historique traversé par les tensions inhérentes au processus de « colonisation du temps ».

Réunissant des spécialistes du Brésil, États-Unis, Mexique et Québec, cet ouvrage se penche sur des œuvres aussi diverses que le roman chez Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, Milton Hatoum, Carmen Boullosa, Louise Erdrich, le témoignage chez Rigorberta Menchú et Elisabeth Burgos, les photographies d’Ângela Ferreira, le théâtre d’Ondinnok, ou les discours politiques d’un Jair Bolsonaro.

SOMMAIRE :

Hétérotemporalités et représentations – en guise d'introduction

Saulo Neiva et Soraya Lani

Partie 1 : Secrets de facture

- Eliane Potiguara et Daniel Munduruku : pour une cosmovision amérindienne

Euridice Figueiredo

- La dimension hybride de la voix amérindienne d'Eliane Potiguara

Rita Olivieri-Godet

- L’anachronisme dans l’esthétique postcoloniale : « Esprit guerrier » pris au jeu des hétérotemporalités dans l’écriture de Moacyr Scliar et Daniel Munduruku

Soraya Lani

- Du cimetière au facétieux corbeau, retour en terres tribales et retour de la parole dans The Painted Drum de Louise Erdrich

Élisabeth Bouzonviller

- Scriptibilité du temps et maîtrise de l’oral dans la littérature améridienne : l’exemple de Momaday

Anne Garrait-Bourrier

- Au sujet de Nynhã Aba (Cœur d’Indien)

Ângela Ferreira

Partie 2 : Rachat du passé, redécouverte du monde

- Trois réflexions sur Os Timbiras de Gonçalves Dias

Christina Ramalho

- Hétérochronotopies des Amériques : résurgence de l’Amérindien dans le Xajoj Tun Rabinal Achi d’Ondinnok

Jean-François Côté

- L’option décoloniale dans Llanto. Novelas imposibles de Carmen Boullosa

Assia Mohssine

- Les cœurs simples. Généalogies indigènes, de Gustave Flaubert à Milton Hatoum

Michel Riaudel

- Ni passéisme ni anachronisme : discours ethnographique et discours politique dans un genre littéraire subalterne, le « témoignage latino-américain »

Antoine Ventura

- Bolsonaro et les sauvages

Saulo Neiva