Grainau, Allemagne

Association d'études canadiennes dans les pays germanophones

3-5 mars 2023, à Grainau, Allemagne

Avec le thème « Solidarités. Réseaux – Convivialités – Confrontations », le congrès annuel de l’Association d'études canadiennes dans les pays germanophones (GKS) sera consacré aux formes et aux pratiques de la solidarité au Canada et au Québec. Il s'interrogera sur les réseaux et les formes de cohabitation qui en découlent, mais aussi sur les potentiels de conflits inhérents. La perspective choisie est interdisciplinaire, sous l'angle des sciences culturelles, littéraires et linguistiques francophones et anglophones, des sciences historiques, des sciences politiques et de la sociologie, de la géographie et des sciences économiques, de l'anthropologie, des études autochtones ainsi que des études des femmes et les genres.

Depuis les années 1980, suite à l'accélération de la mondialisation et à la mise en place du paradigme (néo)libéral, la question de la solidarité ne semblait plus avoir de place sur la scène politique et sociale. Pourtant, dans des sociétés marquées par l'interculturalité et la diversité comme celles du Canada et du Québec, cette question reste/devient très pertinente dans les pratiques de cohabitation de différents groupes. Elle se pose également dans les réseaux de solidarité internationale, par exemple dans le contexte de la critique de la mondialisation, des mouvements écologiques, LGTBIQ* ou antiracistes. Par ailleurs, la crise du COVID19 a également fait émerger ou actualisé au Canada et au Québec des discours sur les formes de solidarité intergénérationnelles et interprofessionnelles et sur les mobilisations solidaires. Elle a toutefois aussi montré leurs limites et les conflits potentiels entre différents discours sociaux qui y sont liés. C'est pourquoi le thème des solidarités, au regard des réseaux, des confrontations et des formes de convivialisme qu'il implique, sera exploré selon trois axes : solidarité et société, solidarité et espace, solidarité et expressions artistiques et culturelles.

Les thèmes suivants pourraient entre autres être abordés :

➢ Les pratiques de convivialité et de solidarité ainsi que les conflits potentiels dans et entre différents types de communautés, par ex. des migrants, des femmes, des Premières Nations, des queer solidarities, les personnes handicapées

➢ Les mouvements de protestation et leur mise en réseau nationale et internationale

➢ L'interaction ou les confrontations entre les partenaires sociaux

➢ La gestion de la responsabilité sociale et de la durabilité dans les entreprises

➢ Les modèles, les projets de vie et les pratiques de solidarité alternatifs, par exemple dans le cadre l'économie de partage ou encore des solidarités urbaines et des solidarités rurales

➢ Le rôle du Canada et du Québec dans des réseaux internationaux

➢ Les minorités ethniques/linguistiques/religieuses dans différents contextes spatiaux au Canada : formes d'organisation, constructions d'identité, solidarités

➢ L'impact des environnements et des contextes locaux / régionaux sur les formes de solidarité, de coopération et de cohabitation au sein et entre différentes communautés (par exemple, l'Arctique / Grand Nord, les Prairies, les côtes...)

➢ La convivialité et le convivialisme, mais aussi les confrontations et les tensions entre les humains et la nature, les formes de vie humaines et non-humaines

➢ Les représentations littéraires et médiatiques (médias traditionnels et sociaux) de (pratiques de) la solidarité et de sa/leur négociation

➢ Les représentations historiques et actuelles de formes de solidarité régionales et culturelles-linguistiques

➢ Les perspectives littéraires et linguistiques sur les questions de confrontation et/ou de solidarité

Contact et soumission des résumés

Les propositions d’article/résumés de 500 mots maximum peuvent être soumis soit en français soit en anglais et doivent souligner :

➢ la méthodologie et les approches théoriques choisies

➢ le contenu/ le corpus de recherche

➢ l’aspect (choisi parmi les trois mentionnés plus haut) traité par le résumé

Également doivent être fournies quelques brèves informations biographiques (250 mots maximum), spécifiant votre actuelle affiliation institutionnelle, votre position actuelle, ainsi que votre expérience de recherche en rapport avec le sujet du congrès et/ou des trois aspects principaux.

Les résumés sont à soumettre à l’administration de la GKS au plus tard le 15 mai 2022 : gks@kanada-studien.de