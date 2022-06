Le 4 décembre 2019, Jacques Dubois se lançait à l'invitation du site Diacritik.com dans une grande entreprise de relecture (dia)critique de la Recherche, par « arrêts sur images » et scènes du grand roman proustien. La série s’achèvait un an plus tard, le 18 décembre 2020, après soixante billets proustiens.

À l'occasion de l'inscription du Temps retrouvé au programme de l'Agrégation de lettres 2023, Diacritik.com redonne à lire ces billets proustiens, désormais rassemblés sur trois pages :

page 1 (billets 1 à 15), page 2 (billets 16 à 30), page 3 (billets 31 à 45), page 4 (billets 48 à 60).