Socio, n°15

"Immanuel Wallerstein : héritages et promesses"

éditions MSH

ISBN : 978-2-7351-2739-9

240 p.

20,00 €

PRÉSENTATION

Ce dossier de Socio est consacré à Immanuel Wallerstein (1930-2019), immense figure des sciences sociales, récemment disparu, président de l'Association internationale de sociologie de 1994 à 1998 et à qui cette institution à décernée en 2014 l’Award for Excellence in Research and Practice.

Wallerstein laisse une œuvre considérable, riche, diverse et encore en devenir. Il est notamment l’auteur d’une histoire mondiale du capitalisme depuis le xvie siècle dans ses dimensions économiques, politiques et culturelles (The Modern World-System, 4 volumes). Créateur d’une méthode d’investigation de la réalité sociale historique, il critique les distinctions disciplinaires héritées (l’analyse des systèmes-monde) et a fondé diverses institutions destinées à mettre en œuvre cette analyse (Centre Fernand-Braudel de Binghamton, Section on Political Economy of The World-System de l’American Sociology Assciation). Il s’est également fait le pourfendeur de l’illusion de la neutralité axiologique au profit d’une conception engagée de la science sociale à travers sa participation aux mouvements sociaux tiers-mondistes puis altermondialistes.

Les articles réunis dans ce dossier montrent l’actualité de son travail, qu’il s’agisse de sa critique du capitalisme globalisé ou de la reconstruction épistémologique et institutionnelle des sciences sociales sur une base non euro-centrique.

SOMMAIRE

Éditorial

Dossier : Wallerstein on early modern capitalism and global inequality: a reevaluation

Friedrich Lenger – Knowledge in an age of transition: Wallerstein and the Future

Gennaro Ascione – Global Inequalities Avant la Lettre: Immanuel Wallerstein's Contribution

Manuela Boatca – Immanuel Wallerstein's lasting impact on the field of world history. A historian's view.

Eric Vanhaute – Immanuel Wallerstein: The Quest For Opening The Social Sciences – The Gulbenkian Commission for the Restructuring of the Social Sciences

Joao Caraça – Un Américain à Paris : la rencontre entre deux hommes et deux œuvres en construction,Immanuel Wallerstein et Fernand Braudel

Maurice Aymard – De « l'étude comparée des sociétés nationales » au Modern World-System : la préhistoire de l'Analyse des Systèmes-Mondes (1964-1970)

Yves-David Hugot – Textes inédits extraits du blog d'I. Wallerstein traduits et commentés

Varia

Ethique, justice et politique : Un lit de réanimation pour deux patients ? – Michel Wieviorka

Variations mertonologiques sur la systématique de la théorie sociologique – Arnaud Saint-Martin

Agency in Intersectionality. Towards a method for studying the situatedness of action – Paola Rebughini