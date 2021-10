Sous le titre "Situer la théorie : pensées de la littérature et savoirs situés (féminismes, postcolonialismes), le vingt-sixième numéro de notre revue Fabula-LhT entend proposer un premier aperçu des perspectives qu’ouvrent en études littéraires des pratiques de recherches situées. Après avoir été centrale dans les discours de Jean-Paul Sartre et de Bertolt Brecht, dans les pensées de Karl Marx, de Karl Jaspers, de Guy Debord ou encore de Pierre Bourdieu, la notion de « situation » a connu une relative éclipse. Si le mot fait retour dans les discours sur la littérature, il paraît aujourd’hui chargé de nouvelles références théoriques et politiques, que l'on pense aux épistémologies des « savoirs situés » ou aux réflexions menées dans le cadre des études féministes et postcoloniales. Les pensées de Sandra Harding, Nancy Hartsock, Patricia Hill Collins, W. E. B. Du Bois, Donna Haraway, Edward Saïd, Gayatri Spivak, bell hooks ou encore Isabelle Stengers, et les travaux auxquels elles donnent lieu aujourd'hui, nous poussent à « situer » nos productions « théoriques ».

Codirigé par Flavia Bujor, Marion Coste, Claire Paulian, Heta Rundgren, Aurore Turbiau et Marie-Jeanne Zenetti, ce nouveau sommaire est comme d'habitude adossé à un dossier critique d'Acta fabula où l'on pourra lire cinq comptes rendus d'ouvrages récemment parus sur les savoirs situés.