Simone de Beauvoir Studies - Appel à candidature

Prix Patterson 2022

Date limite : 1er mars 2022, 23h59 (HNE)

Prix : 300 $ USD et la publication du texte récompensé dans la revue Simone de Beauvoir Studies.

Ce prix porte le nom de Yolanda Astarita Patterson, rédactrice en chef de la revue pendant plus de trente ans (1985-2016). Le Prix Patterson est décerné annuellement à un texte s’inscrivant dans la lignée beauvoirienne tant par la qualité de son écriture que par la manière dont y sont traités des sujets liés à l’œuvre de l’autrice et philosophe : les études sur le genre (gender studies), la sexualité, le féminisme, les rapports interculturels, le postcolonialisme, le militantisme politique, l’existentialisme et la littérature.

Les écrits de Beauvoir se démarquent par leur prise directe sur les enjeux d’actualité de son époque, lesquels trouvent un écho particulièrement fort à la nôtre ; par leurs solides fondements théoriques résultant d’une activité réflexive rigoureuse, toujours attentive à l’ambiguïté et à la complexité propres à l’expérience vécue ; par leur ouverture enthousiaste à de nouvelles idées ; par leur égard consciencieux aux voix marginalisées et aux récits personnels d’appréhension de phénomènes divers ; par leur recours habile à plusieurs modes d’expression ; et enfin par leur mise au défi courageuse et persistante de tout type d’oppression.

Le Prix Patterson est remis dans le cadre d’un concours international qui accueille des textes issus de domaines de recherche et de genres littéraires variés (article scientifique, essai philosophique, texte créatif, etc.).

Pour l’édition 2022 du concours, seuls les manuscrits en français sont acceptés. (L’édition suivante, en 2023, mettra en valeur les manuscrits en anglais.)

Admissibilité : Tout texte inédit rédigé par un.e auteur.trice provenant de quelque domaine de recherche que ce soit, peu importe son statut professionnel, pourvu qu’il.elle n’ait pas déjà publié de monographie dans ce même domaine au moment de la candidature (par exemple : un roman pour un texte créatif ou un ouvrage savant pour un article scientifique). Les textes soumis doivent compter 8 000 mots ou moins, y compris les notes et la bibliographie.

Pour des précisions quant aux critères de candidature, veuillez consulter l'onglet « À propos / Téléchargements (About / Downloads) » sur le site web de la revue : www.brill.com/sdbs.

Veuillez poser toute question au sujet du Prix Patterson à la rédactrice en chef, Jennifer McWeeny, à l’adresse suivante : sdbs@wpi.edu.