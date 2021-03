Saint-Boniface et Winnipeg

Un appel à communications est lancé pour le colloque « Simone Chaput : espaces, cultures et identités ». D’abord annoncé pour septembre 2020, ce colloque a été repoussé en raison de la pandémie de la COVID-19 et il se tiendra du 28 au 30 avril 2022. Nous espérons que la situation sanitaire permettra un colloque en présentiel à Saint-Boniface et Winnipeg, au Manitoba.

Depuis la parution de La vigne amère en 1989, Simone Chaput a signé dix romans et un recueil de nouvelles. Plusieurs de ses livres ont été salués par la critique et lui ont valu de nombreux prix (dont le prix La Liberté pour La vigne amère et Un piano dans le noir, le prix Champlain et le prix des lecteurs Radio-Canada pour Un vent prodigue). Au fil des publications, elle s’est donc imposée comme une auteure incontournable du Manitoba et, plus généralement, de la francophonie canadienne. Malgré cette réception favorable, il semble que l’œuvre de Simone Chaput reste encore peu étudiée – du moins, hors d’un cercle assez restreint de spécialistes des littératures franco-manitobaine et de l’Ouest canadien. Pourtant, l’écriture de Chaput – et les quelques articles qui lui sont consacrés le démontrent – n’est pas réductible à ce cadre géographique et culturel ; elle se veut également le lieu d’un récit intime et interculturel qui n’a pas de frontière réelle et qui amène les personnages à se penser dans le rapport qu’ils entretiennent avec les autres et, surtout, avec eux-mêmes. Cette écriture de l’intime donne à l’œuvre un caractère universel qui reste, par les tensions qui en émergent, d’une grande actualité. La publication de deux romans en anglais, Santiago, en 2004, et A Possible Life, en 2007, s’inscrit d’ailleurs dans cette réflexion sur l’universalité du sujet qui habite l’œuvre. Cette production littéraire en anglais et en français nous invite à nous interroger sur les espaces que nous habitons, sur l’entrecroisement des cultures et des identités, et sur nos représentations de la pratique de l’écriture.

C’est dans cet univers que nous proposons d’entrer dans le cadre de ce colloque, qui vise à réunir pour la première fois des chercheurs de divers horizons autour de l’œuvre de Simone Chaput. Nous en explorerons toute la richesse par le biais d’approches diversifiées : esthétique, thématique, géographique, comparative, sociale, culturelle, géopoétique, écocritique, entre autres. Parmi les multiples pistes de réflexion possibles, on notera, à titre indicatif, les suivantes :

l’inscription des espaces : ici et ailleurs;

la porosité des frontières culturelles et identitaires;

les tensions entre le soi et l’autre;

le soi et les structures sociales de la collectivité (famille, communauté, groupes sociaux, etc.);

les rapports intersubjectifs et intergénérationnels ;

la langue et l’imaginaire (l’anglais vs/ou le français comme langue d’écriture);

l’écriture de Simone Chaput dans l’espace littéraire franco-manitobain et francophone du Canada;

la lecture de l’œuvre par le biais de l’approche comparative;

Simone Chaput et ses contemporain.e.s;

la poétique de l’écriture;

figures et figurations de l’art et de l’artiste.

Le colloque sera l’occasion de proposer une vue d’ensemble sur l’écriture de Simone Chaput. Nous vous invitons à soumettre des propositions de communication portant sur l’un ou plusieurs de ces sujets ou sur tout autre aspect de l’œuvre. La date limite pour soumettre une proposition de communication (200-250 mots, en français ou en anglais), avec un titre provisoire, vos coordonnées, votre affiliation institutionnelle et une courte notice bio-bibliographique (environ 120 mots), est le 10 septembre 2021.

Les propositions peuvent être adressées à Jimmy Thibeault à l’adresse suivante : jimmy.thibeault@usainteanne.ca

Invitées

Simone Chaput : invitée d’honneur

Lucie Hotte, Université d’Ottawa : conférencière d’honneur

Comité organisateur

Adina Balint (University of Winnipeg)

Irène Chassaing (University of Manitoba)

Lise Gaboury-Diallo (Université de Saint-Boniface)

Jimmy Thibeault (Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et francophones, Université Sainte-Anne)

Œuvres de Simone Chaput

La vigne amère, Éditions du Blé, Saint-Boniface, 1989, 2e édition en 2004 – roman

Un piano dans le noir, Éditions du Blé, Saint-Boniface, 1991, 2e édition en 2011 – roman

Le coulonneux, Éditions du Blé, Saint-Boniface, 1998 – roman

Incidents de parcours, Éditions du Blé, 2000 – nouvelles

Santiago, Turnstone Press, Winnipeg, 2004 – roman

A Possible Life, Turnstone Press, Winnipeg, 2007 – roman

La belle ordure, Éditions du Blé, Saint-Boniface, 2010 – roman

Un vent prodigue, Leméac éditeur, Montréal, 2013 – roman

Une terrasse en mai, Leméac éditeur, Montréal, 2017 – roman

Les derniers dieux, Éditions du Blé, Saint-Boniface, 2018 – roman

Que serons-nous sans le secours de ce qui n’existe pas?, Leméac éditeur, Montréal, 2020 – roman