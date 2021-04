Simona Jișa, Sergiu Mișcoiu, Modibo Diarra (dir.)

Raconter les politiques conflictuelles en Afrique. Regards croisés.

Éditions Cerf, coll. « Patrimoines », 2021

ISBN : 9782204145428

366 pages

PRÉSENTATION

L’Afrique (et ses conflits) se raconte en mille et une formes. Certains la disent à haute voix, certains par écrit. Certains avec l’exigence et l’objectivité de l’historien, du sociologue et du journaliste. D’autres avec la subjectivité du romancier, du dramaturge, du dessinateur ou de quelque autre forme artistique. Le présent volume réunit des textes multiformes pour dire, raconter, peindre et dessiner le destin d’une Afrique mutilée, souillée et déchirée par les conflits politiques depuis son accession à la souveraineté nationale. L’Afrique se raconte en rythme de tambours, en modulations de muezzin, en cris de guerre, en rires et en pleurs. Tout cela tissé en discours politiques, sociaux ou littéraires. Au regard de la production romanesque et dramatique africaine, depuis ses origines jusqu’à nos jours, la littérature africaine de ces catégories n’a jamais cessé d’être la voix des sans voix. L’Afrique continue de dire son histoire passée et présente.

SOMMAIRE

Sergiu Mișcoiu, Introduction. Du récit des conflits au conflit des récits : Raconter les politiques conflictuelles en Afrique

ENTRE POLITIQUE ET HISTOIRE (PARA)LITTÉRAIRE

Wilfride Gilbert Nzokou Fotsing, L’idée de la libération nationale chez les insurgés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun

Roxana Mates, Cameroun : analyse de la littérature sur la crise sécessionniste anglophone

Ciprian Gabriel Oros, Prisonniers entre les deux mondes. Les jeunes musulmans du Sénégal

Kombila Milunda, La représentation des conflits post-indépendances dans la revue Peuples noirs, Peuples africains (1978-1991)

Simona Jișa, De quelques aspects politiques dans les BD

Diana Nechit, Le théâtre africain engagé, entre grotesque et transfiguration du réel chez Sony Labou Tansi, Koffi Kwahulé, Édouard Elvis Bvouma et Aristide Tarnagda

LE CAS DU RWANDA

Buata B. Malela, La violence narrative du génocide au Rwanda dans le récit francophone

F. Z. Odome Angone, Le syndrome du survivant dans les récits post-traumatiques. Le génocide rwandais de 1994 : exil intérieur et enjeu impertinent de la mémoire chez Scholastique Mukasonga

Jalad Berthelot Obali, De la violence génocidaire à l’invention post-traumatique du sujet et du territoire dans Petit pays de Gaël Faye

DU RÉEL À L’UTOPIQUE

Andreea Bianca Urs, Revivre la guerre de Kivu par le prisme littéraire de Jean Bofane

Murielle Sandra Tiako Djomatchoua, Raconter les crises en postcolonie : nouvelles voix ou voies nouvelles dans Temps de chien de Patrice Nganang

Ioana Marcu, Rendre l’indicible dicible. Évocation de l’histoire (personnelle) dans la littérature des descendants de Harkis

Daniela Chipirliu, L’histoire au féminin : image de la guerrière dans L’amour, la fantasia d’Assia Djebar

Jean Pierre Atouga, Guerre, évolution et parcours de l’héroïne dans l’œuvre romanesque. Une lecture sémiotique de Destination Biafra de Buchi Emecheta

Modibo Diarra, Désenchantement et conflit politique dans La saison des pièges de Seydou Badian

Analyse Kimpolo, Dire et/ou écrire le conflit politique : allégorisation et réalisme métaphorique chez Sony Labou Tansi

En guise de conclusion