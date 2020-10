Simona Crippa , Marguerite Duras,

Presses Universitaires de Vincennes, collection "Libre cours", 2020.

EAN13 : 9782379241017.

Démesure, scandale, incantations… C’est la force du mythe qui revit et se renouvelle dans la voix de Marguerite Duras qui, comme le mythologue de la cité, façonne notre mémoire, parle à notre imaginaire, crée et raconte le monde.

L’intérêt de cette étude est de parcourir l’œuvre de Marguerite Duras – littérature, cinéma, théâtre, écrits pour les journaux – afin de montrer que l’écrivaine procède sans cesse à la création d’espaces mythiques en renouvelant et modernisant l’univers mythologique.

L’effet incantatoire et scandaleux de sa parole, la pratique et les procédés de son écriture, les thèmes et les motifs récurrents de l’œuvre, sont analysés pour la première fois comme autant de manifestations d’un geste qui, par les réseaux profonds de toutes ces relations, a trait à la mythopoétique, c’est-à-dire à la fabrication du mythe.

C’est pourquoi la voix de Duras séduit encore lecteurs, chercheurs, écrivains contemporains : la parole du mythe est une force vive qui ne se tarit jamais.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…

Sommaire

Introduction

Chapitre 1

L’enfance de l’écriture

Chapitre 2

La traversée de l’écriture

Chapitre 3

L’écho de l’écriture

Chapitre 4

L’écran de l’écriture

Chapitre 5

Le théâtre de l’écriture

Chapitre 6

Le mythe de l’éternel retour

Chapitre 7

L’écriture de la vie ou la chambre d’écho de Fama

Conclusion

Bibliographie