Sigila, n° 47

"Couleurs – Cores"

Gris-France, 2021

*

Hommage de Sigila

Florence Lévi

Témoignage

Dominique Sierra

A la memoria de mi admirado y querido amigo Bernard Sesé / À la mémoire de Bernard Sesé, mon ami cher et admiré

Albert Torés, Traduction Laurence Breysse-Chanet

Un poeta / Un poète

Julia Martin, Traduction Laurence Breysse-Chanet

L’ami qui s’en va

Jacques Robinet

Poissons rouges ; Souvenirs - Le Cœur

Bernard Sesé

Couleurs – Cores

Préface. La couleur garde-t-elle son secret ?

Annie Mollard-Desfour

Les mystères de la couleur seule

Denys Riout

Teoria das cores / Théorie des couleurs

Herberto Helder, Traduction Ilda Mendes dos Santos

As cores, cá fora e lá dentro

Paulo Gama Mota

Rouge piéton

Éva Nguyen

Tailleurs de Brésil : une ethnohistoire de la coloration transatlantique au XVIe siècle

Arnaud Dubois

Extrait de Cadernos de Memórias Coloniais / Cahiers de Mémoires coloniales

Isabela Figueiredo, Traduction Agnès Levécot

Pintar-se com as cores do mundo (Maria Velho da Costa)

Golgona Anghel

O sol nasceu / Le soleil se lève

Inès Cavalcanti, Traduction de Catherine Dumas

Une texture secrétant la couleur : Proust

Davide Vago

Testament pictural (1980)

Maria Helena Vieira da Silva

Les couleurs secrètes d’Orphée

Marie-Françoise Vieuille

Le chapeau jaune des juifs durant la Renaissance italienne : humiliation et résistance

Flora Cassen

Extrait de O Livro do Deslembramento

Ondjaki, Traduction Agnès Levécot

« Taisez cette couleur que je ne saurais voir » : l’occultation du racisme

Luísa Semedo

A cor na página: representações raciais na Banda Desenhada portuguesa

Luís Cunha, Rosa Cabecinhas

Le tatouage entre la science et l’art : secrets et couleurs

Catarina Pombo Nabais

Graffiti à Lisbonne

Lectures