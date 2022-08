Siamo tutti pasoliniani ! par Hervé Joubert-Laurencin

Une série en quatre épisodes pour accompagner les publications du Centenaire de Pier Paolo Pasolini

Pasolini et Fellini



Siamo tutti pasoliniani ! (1/4)



« O me donzel ! Je nais ! » Pasolini a cent ans en 2022 et il naît sous nos yeux en jeune homme de la langue provençale, en donzel. Aussi vivant qu’au jour de sa découverte par ses lecteurs. Infiniment à découvrir. Avant de soumettre lui-même à la critique sa propre monographie, Le grand chant. Pasolini poète et cinéaste, annoncée aux éditions Macula pour le 1er juillet prochain, Hervé Joubert-Laurencin propose, en plusieurs épisodes, un panorama-feuilleton de l’intense littérature qui accompagne actuellement, en France et en Italie, le centenaire de Pier Paolo Pasolini.



Anne-Violaine Houcke, L’Antiquité n’a jamais existé. Fellini et Pasolini archéologues. Presses universitaires de Rennes, 384 p., 30 €



Pasolini, le craquement de la langue



Siamo tutti pasoliniani ! (2/4)



Dans ce deuxième épisode de son panorama-feuilleton de l’intense littérature qui accompagne actuellement, en France et en Italie, le centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini, Hervé Joubert-Laurencin lit deux ouvrages longuement confectionnés, deux visées opposées sur Pasolini : l’une est encyclopédique, globale, l’autre micrologique, dialectale ; mais laquelle voit de près et laquelle de loin ? Laquelle ouvre à la vastitude et laquelle aux détails ? Une fois dépassées les apparences, plus rien n’est évident.



Biagio Marin et Pier Paolo Pasolini, Une amitié poétique. Comprenant Solitude, Le craquement du corps fracassé. Litanies à la mémoire de Pier Paolo Pasolini de Biagio Marin, et les Écrits sur Biagio Marin de Pier Paolo Pasolini. Suivi de Massimo Cacciari, La mesure de Marin et Pasolini « provençal » ? Édition préparée par Laurent Feneyrou et Michel Valensi. L’Éclat, 287 p., 20 €



Silvana Cirilo, Roberto Chiesi, Jean Gili, Piero Spila (dir.), Tout sur Pasolini. Préface de Philippe Vilain. Introductions de Hervé Joubert-Laurencin et Davide Luglio. Éditions de Grenelle (publié en parallèle en Italie : Tutto Pasolini, Rome, Gremese), 448 p., 39 €



Pour ou contre Pasolini



Siamo tutti pasoliniani ! (3/4)



Le troisième volet de notre feuilleton publié à l’occasion du centenaire de la naissance de Pier Paolo Pasolini se penche sur trois ouvrages publiés en italien. Le premier rassemble tous les articles parus à son sujet dans la revue culturelle Civiltà cattolica ; dans le deuxième, Walter Siti, qui fut l’éditeur de ses œuvres complètes, se pose en contradicteur de Pasolini ; le troisième, à l’opposé du précédent, est un bref récit amoureux signé de son amie Dacia Maraini.



Virilio Fantuzzi in Pasolini. Gli scritti della Civiltà cattolica, revue Accènti, n° 20, 140 p., 10,99 €



Walter Siti, Qunindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini. Rizzoli, 416 p., 19 €



Dacia Maraini, Caro Pier Paolo. Neri Pozza, 240 p., 18 €