Si loins, si proches, Paul Léautaud et Paul Valéry

Si loins, si proches, Paul Léautaud et Paul Valéry

Paul Valéry, on le sait peu, a été longtemps intime de Paul Léautaud. Pendant plusieurs années — de 1898 à 1907 —, rarement deux êtres aussi dissemblables ont été si proches.

Dans le Journal littéraire de Paul Léautaud, ce ne seront que promenades du soir et du dimanche.

À la fin de septembre 1939, Paul Léautaud rappellera ce temps : « Presque chaque soir nous partions en promenade dans Paris. Nous montions sur l’impériale d’un omnibus et nous allions de terminus en terminus, jusque dans les quartiers les plus excentriques. D’autres soirs, tout bonnement prendre des bavaroises chez Prévost, boulevard Bonne-Nouvelle, en face le Gymnase. Le dimanche, les quais derrière Notre-Dame, la passerelle de l’Estacade, disparue aujourd’hui, où nous faisions une pause. Retour pour l’heure à laquelle il faisait sa visite à Huysmans, […] rue Saint-Placide. C’était lui surtout qui parlait et je l’écoutais. »

Les textes de ces quatre grandes page web (équivalentes à une centaine de pages Word) rassemblent l’essentiel des relations de ces deux auteurs que personne ne songerait à rapprocher.

Lire en ligne…