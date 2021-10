La Maison d’Ailleurs vous propose un nouveau format pour (re)découvrir la littérature de science-fiction.



Dès le 13 octobre, un mercredi sur deux, écoutez un nouvel épisode de



« Si ce monde vous déplaît »,



le podcast SF de la Maison d’Ailleurs.



Marc Atallah et Frédéric Jaccaud vous proposent une discussion autour d’une œuvre de science-fiction avec un-e nouvel-le invité-e – chercheur-euse à l'Université de Lausanne – à chaque épisode.



Une coproduction de la Maison d’Ailleurs et de l’Université de Lausanne.



Réalisation: Chahut Média.



Épisode 1…



Autour de: Fahrenheit 451, Ray Bradbury (1953)



C’est l’un des plus bouleversants récits contemporains consacrés à la mémoire des hommes, et l’un des portraits les plus angoissants d’une société où la littérature et l’imaginaire deviendraient hors-la-loi. À travers son roman culte, Ray Bradbury dépeint toute l’horreur d’un monde où chasser la pensée garantirait le bien-être. Lire, rappelle-t-il, c’est résisteraux mensonges et échapper aux facilités du bonheur artificiel !



Invité: François Rosset, Professeur ordinaire, Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, co-auteur du Dictionnaire critique de l’utopie au temps des Lumières (avec Bronislaw Baczko et Michel Porret, Georg éditeur, 2016).



Épisode 2…



Autour de: Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (Blade Runner), Philip K. Dick (1968)



Qu’est-ce qui distingue fondamentalement un humain d’un androïde ? « L’empathie », jure Philip K. Dick dans un roman visionnaire adapté au cinéma en 1982 par Ridley Scott. Dans un monde ravagé par une guerre nucléaire, l’humain et la machine se confondent tandis qu’une nouvelle mystique fait son apparition. Comment y démêler réalité et illusions ? Intelligence organique et artificielle ?



Invitée: Dominique Kunz Westerhoff, Professeure associée, Faculté des lettres de l’Université de Lausanne, co-autrice de L’Homme-machine et ses avatars : Entre science, philosophie et littérature, XVII au XXIe siècles (avec Marc Atallah, Vrin, 2012)



Épisode 3…



Autour de: Chroniques du pays des mères, Élisabeth Vonarburg (1992)



La bêtise masculine a ravagé la planète autrefois ? Dans un monde où les hommes ont presque disparu, ne tenant plus que le rôle de reproducteurs, aux femmes à présent de prendre soin de la Terre. Selon quels mécanismes se produisent la culture et la pensée d’une époque ? En un roman immense, Élisabeth Vonarburg déconstruit les rouages d’une culture patriarcale dominante.



Invitée: Éléonore Lépinard, Professeure associée, Faculté des sciences sociales et politiques, Institut des sciences sociales (ISS) et Centre en études genre, Université de Lausanne, co-autrice de Les Théories en études de genre (avec Marylène Lieber, La Découverte, 2020) et Pour l’intersectionnalité (avec Sarah Mazouz, Anamosa, 2021).