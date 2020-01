"Shakespeare en toutes lettres sur le site Internet de l'université de Cambridge"

par Clara Vincent

en ligne sur ActuaLitte.com le 24 janvier 2020.



Les presses universitaires de Cambridge (Angleterre) viennent de lancer leur première édition de l’œuvre de Shakespeare en version numérique. Intitulée The Works and Worlds of Shakespeare Online, cette dernière publication prolonge le travail mené par la maison d’édition universitaire depuis 1890.

