Sorbonne Université, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

SÉMINAIRE PROSPER MÉRIMÉE : APPEL À COMMUNICATIONS

Dans le cadre de l’École doctorale de Littérature française et comparée de Paris 3-Sorbonne Nouvelle et du Centre de Recherches sur la Poétique du XIXe siècle, le séminaire de recherche Prosper Mérimée, ouvert à tous, propose d’étudier l’œuvre et les activités de Mérimée dans leur diversité pluridisciplinaire.

Le séminaire, qui a lieu quatre fois dans l’année, se tiendra de nouveau en hybride durant l’année universitaire 2022–2023, à la Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, salle Max Milner) et par des liens qui seront communiqués avant chaque séance organisée le samedi matin de 9h30 à 12h30, heure française.

Il reste des disponibilités pour les séances des 14 janvier et 13 mai 2023. Les personnes souhaitant intervenir dans le cadre du séminaire sont priés d’en informer Antonia Fonyi aux coordonnées ci-dessous, en indiquant le titre et sujet de la communication envisagée, le 15 septembre au plus tard.

Contact : Antonia FONYI, 139, rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris, 06 80 28 90 18, antonia.fonyi@wanadoo.fr

Pour plus d'informations, consulter le site de la Société Mérimée : https://merimee.hypotheses.org

Le dernier numéro des Cahiers Mérimée (nº 14) est paru aux Classiques Garnier : https://classiques-garnier.com/merimee-studies.html

Pour toute question ou pour obtenir le bulletin d’adhésion à la société, contacter Antonia Fonyi aux coordonnées indiquées précédemment.