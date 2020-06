Université de Lorraine

ICI Doc’

Association des doctorants de l’ED Humanités Nouvelles - Fernand Braudel (HNFB)

Séminaire doctoral transdisciplinaire 2020-2021

L’Association des doctorants de l’École Doctorale HNFB ICI Doc’ inaugurera en 2020-2021 un séminaire doctoral.

S’adressant à l’ensemble des jeunes chercheurs-es (doctorant.e.s et docteur.e.s) de l’École Doctorale, et au de-là, ce séminaire a vocation à favoriser les échanges inter- et intra-laboratoires d’une part, et à nourrir nos recherches respectives par la confrontation avec des approches et des corpus différents d’autre part. Il aura lieu le dernier lundi de chaque mois, alternativement à Metz et à Nancy. La première séance du séminaire est prévue pour le 26 octobre 2020.

Cette rencontre s’articulera autour de 3 rubriques, prises en charge par 3 intervenant.e.s différent.e.s et bien évidemment suivies d’un échange avec la salle :

Une communication à partir d’un thème fixé annuellement (env. 15-20 min). Le thème retenu pour cette année est « Marge(s) »

La présentation d'un ouvrage critique / théorique (env. 15 min)

L'exposé d'un point ou problème méthodologique lié à la thèse et des pistes envisagées pour le résoudre (env. 15 min)

Cette triple approche théorique, bibliographique et méthodologique permettra, nous l’espérons, d’ouvrir des discussions riches et variées desquelles chacun pourra tirer des enseignements à la fois théoriques et pratiques. Un séminaire doctoral constitue en outre une belle occasion de soumettre ses recherches au regard critique (et, faut-il le préciser, bienveillant ?) des pairs et de s’entraîner à prendre la parole en public.

Communication autour du thème : « Marge(s) »

Le thème retenu se veut volontairement ouvert et plastique, et n’est exclusif d’aucune période historique ni d’aucune aire géographique. Les approches comparatistes et transdisciplinaires sont les bienvenues.

Relevant initialement du champ typographique (elle désigne, en imprimerie, l’espace vierge situé entre le texte et le bord de la page), la notion de marge s’est progressivement enrichie d’une multiplicité de nuances spatiales, symboliques et axiologiques. Désignant tout à la fois une bordure, un écart, une frontière, un élément périphérique ou de peu d’importance (en/à la marge) et une certaine latitude (avoir de la marge) ou liberté (il s’agit d’un espace encore vierge), elle constitue un terrain de réflexion extrêmement fertile dans de nombreux domaines.

Traditionnellement lieu d’importance négligeable, car avant tout bordure chargée d’encadrer, de baliser, ce qui doit être l’objet de l’attention, la marge jouit aujourd’hui d’une certaine revalorisation. Si l’on se rappelle que son étymon latin margo (bord) découle de la racine indo-européenne mark (limite), qui a donné « marche », on peut en effet voir en elle une « marche » sur laquelle se hisser pour observer et penser le monde.

Parce qu’elle se définit toujours par rapport à un centre ou à une norme, la marge est le lieu depuis lequel il est possible d’interroger les contours et la pertinence de ceux-ci, ainsi que la mobilité, voire la réversibilité, de la frontière qui les sépare d’elle. Elle invite par conséquent à penser les rapports de force et de domination entre centre et périphérie, entre norme et hors-norme et ce, à différentes échelles : individus, territoires, cultures, représentations symboliques, etc.

Les pistes de réflexion envisagées sont les suivantes (liste non exhaustive) :

- la représentation symbolique et imaginaire de la marge ou de la marginalité : figures du marginal, esthétique de la frontière, poétiques de l’errance, …

- la déviance, voire la transgression, par rapport à une norme idéologique, esthétique, linguistique, culturelle, sociale, etc., déviance qui vient nécessairement questionner ou provoquer la norme. On peut aussi bien penser à des pratiques artistiques, linguistiques, scientifiques et politiques qu’à des archétypes marginaux au sein d’une collectivité (selon les lieux et les époques : fou, criminel, étranger, vagabond, homosexuel, prostituée, nerd, …).

- la marge comme articulation de données spatiales et sociales : géographie sociale, territoires périphériques (ghettos, banlieues, zones rurales ou industrielles, géographie de la ségrégation, …), rapports de force entre centre et périphérie, hétérotopies (Foucault), …

- on peut également envisager la marge comme une position spécifique dans laquelle s’inscrit le document, et depuis laquelle il « s’adresse » à nous : par exemple, des œuvres qui s’inscrivent en marge d’autres œuvres (paratextes, commentaires, journaux, réécritures ou remakes, brouillons, …)

- … ou comme une composante matérielle des œuvres / productions : usage spécifique de la ou des marge(s) dans le champ artistique, vidéo-ludique, cartographique, etc. (composition cinématographique, picturale ou architecturale, dispositions textuelles questionnant la prédominance du centre sur la marge, annotations de cartes, …)

Votre proposition de communication comportera entre 2000 et 3000 signes (espaces compris) et sera accompagnée d’un titre.

La présentation d’un ouvrage critique / théorique en rapport avec la thématique principale

Il s’agit de partager avec les autres doctorants la lecture d’un ouvrage critique vous paraissant stimulant, qu’il s’agisse d’un « classique » fondateur ou d’un essai ayant récemment ouvert de nouvelles perspectives. L’objectif de cette rubrique est, à l’heure où les ponts entre les différents champs de savoir sont de plus en plus valorisés, de nourrir nos bibliographies respectives et, pourquoi pas, d’ouvrir notre réflexion à de nouveaux horizons.

Dans la mesure où il s’agit d’un séminaire transdisciplinaire, l’ouvrage présenté devra être accessible au plus grand nombre. Il convient ainsi d’éviter les références dont la compréhension requiert un savoir trop précis ou trop technique.

Votre proposition de communication expliquera en quelques phrases (1500 signes, espaces compris) l’intérêt de partager la lecture de l’ouvrage choisi et fournira les références bibliographiques précises de ce dernier.

L’exposé d’un point ou d’un problème méthodologique lié à la thèse

Il s’agit dans cette dernière rubrique de présenter un problème rencontré dans le travail de thèse lui-même, à quelque étape de celui-ci que ce soit. Cet exposé s’attachera donc dans la mesure du possible à s’extraire du cadre disciplinaire.

Cette rubrique a d’une part vocation à dédramatiser et à rationaliser les difficultés rencontrées, voire à sortir du sentiment d’impasse que nous éprouvons parfois. Elle vise d’autre part à échanger à propos des stratégies mises en place par les uns et les autres pour résoudre un problème similaire.

Votre proposition de communication expliquera en quelques phrases (1500 signes, espaces compris) le problème ou le point méthodologique que vous souhaitez aborder, et éventuellement les stratégies envisagées ou mises en place pour y faire face.

NB : En fonction des places disponibles, les doctorants qui le souhaitent peuvent communiquer dans plusieurs rubriques. Pour cela, il faudra multiplier les propositions de communications en précisant, pour chacune, à quelle rubrique elle correspond.

Les propositions de communication sont à envoyer par courriel le 31 juillet 2020 au plus tard à l’adresse icidoc.lorraine@gmail.com et devront contenir les éléments suivants :

- Une brève note biographique

- Votre ou vos proposition(s) de communication. En cas de propositions multiples, merci d’indiquer, sur chaque proposition, la rubrique au sein de laquelle vous souhaitez intervenir.

- Le campus (Metz ou Nancy) sur lequel vous préférez intervenir.

Les doctorants ayant soumis une proposition de communication seront recontactés avant le 20 août 2020. Un programme définitif sera publié au mois de septembre.

Valorisation du séminaire :

Les doctorante.s qui voudront publier leurs communications sous forme d’article scientifique devront obtenir l’accord de leur directeur de thèse. Les articles seront ensuite soumis à un comité scientifique.

Publication en ligne : Carnets d’Hypothèses.

Comité de pilotage

BERTHE Florine – IDEA

CAYRAT Karen – CREM

CHEMIN Jérôme – IDEA

LEMBEZAT Mathieu – LOTERR

LETZ Géraldine – CREM

MOULOUNGUI Merveilles - ECRITURES

NARRACCI Caroline – LIS

OTT Marion – ECRITURES

TOMARCHIO Paola – LIS

Comité scientifique

DEGOTT Pierre –IDEA

HARMAND Dominique – LOTERR

LARTILLOT Françoise – CEGIL

MOULOUNGUI Merveilles – ECRITURES

PLACIAL Claire – ECRITURES

SIMIZ Stephano – CRULH

THOURET Clotilde – LIS

TRENTINI Bruno – ECRITURES

WALTER Jacques – CREM