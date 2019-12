Sébastien Hubier & Frédérique Toudoire-Surlapierre (dir.),

Vices pop. Dysfonctionnements dans la pop culture,

Éditions et Presses universitaires de Reims, 2019.

EAN13 : 9782374960869.

La grande révolution hypermoderne correspond à ce moment théorique où bien-être et bonheur n'ont plus été conçus comme un accomplissement personnel, mais érigés au rang de valeur ultime. Bien entendu, cette quête paranoïaque du bonheur – qui s'accompagne de formes insensées d'hypermoralisation, d'hygiénisme, d'aseptisation, de conformisme, d'uniformisation politiquement correcte et de réduction des libertés – est une pure illusion. Au bout du compte, selon la célèbre formule américaine: « life is necessarily experiencing pain and defeat ». Ce volume s'attache justement à toutes les représentations des vices et des dysfonctionnements dans la pop culture – littérature de grande diffusion, littérature pour jeunes adultes, romans graphiques, bandes dessinées, musique, fictions cinématographiques, télévisuelles et néo-médiatiques (webcams, photographies numériques, blogs), reality tv shows, productions vidéo-ludiques. Les études de ce recueil se concentrent ainsi, dans les représentations actuelles, à l'amour du gras, de l'alcool ou des drogues, à l'excès, au sentiment de vide, au burn-out, à l'infantilisation narcissique, à l'hypocondrie, à la neurasthénie, à la névrose, au binge drinking (ou watching), aux nouvelles perversions sexuelles, à la terreur de la contagion, de la mort, voire de l'extermination.

Sommaire



"Les sévices de la pop"

Frédérique Toudoire-Surlapierre (Université de Limoges)

"La rhétorique néohygiéniste : entre mépris de classe et « fascisme mou »"

Sébastien Hubier (Université de Reims Champagne-Ardenne)

"Désir et névrose dans la contemporanéité"

Federica Santoni (Università degli Studi di Roma Tre)

"Agir en fonctionnaire non éthique et irresponsable. Comédies scolaires et enseignants indignes"

Victor-Arthur Piégay (Université de Lorraine)

"La trinité satanique dans les slashers : au nom du sexe, de la drogue et de l’alcool"

Lorène Trémerel (Tulane University)

"Règles, graisse, vomi : le personnage féminin de Virginie Despentes, doigt d’honneur cathartique aux injonctions infernales de la féminité occidentale"

Lucie Bertrand-Luthereau (IEP d’Aix-en-Provence)

"Give me vice : Ed Sheeran, le roi de la pop qui se néglige"

Sophie Benard (Université de Picardie-Jules Verne)

"Mettre en scène la perte du secret des choses de l’intime"

Elise Van Haesebroeck (Université Toulouse II Jean Jaurès)

"Le coach, entité ludique de soumission au bien-être"

Cyril Cottineau (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

"« À part niquer, j’vois rien à faire cet après-midi » : figures de l’oblomovisme dans le rap français"

Arthur Ségard (New York University)

"La Maman et la Putain… de guerrière. Tabou de la violence féminine et injonction à la maternité dans la pop culture"

Camille Zimmermann (Université de Lorraine)

"« Everything burns », ou la société de consumation"

Angel Delrez (Université Paris Nanterre)

"« I failed you » : Star Wars : Les Derniers Jedi ou la poétique de l’échec"

Guillaume Gomot (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)

"Ivre, il traverse la ville en char d’assaut. Ébriété et morale dans les jeux vidéo Rockstar Games"

Guillaume Labrude (Université de Lorraine)