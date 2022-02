En ligne

Appel à contributions



“Se passer” de Paris? : une discussion en ligne sur plusieurs plateformes



Date de réunion : le mardi 10 mai 2022



Des podcasts, des vidéos de moins de 10 minutes, ou des textes de moins de 1000 mots à nous envoyer avant le mardi 5 avril 2022



Le débat : Est-il possible de “se passer” de Paris ?



Organisateurs : Associate Professor Valentina Gosetti & Professor Heather Williams



The University of New England, Australia & Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant | University of Wales Trinity Saint David Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

(English version below)





Il s’agit de l’une des questions clés de nos axes de recherche récents. Elle est essentielle à l’approche théorique de Valentina Gosetti dans son projet actuel (financé par l’Australian Research Council) ‘Les poètes provinciaux et la fabrique de la nation’ (DE200101206). Son but est de redécouvrir et d’analyser des voix régionales saillantes qui ont été balayées par les vents puissants de la construction d’une identité nationale dans la France du XIXème siècle afin de proposer une version positive de la provincialité et de mettre en question la division entre centres (et centres urbains) et périphéries culturelles. L’espoir est de pouvoir présenter une tradition littéraire plus inclusive et représentative, ainsi qu’une appréciation renouvelée du rôle essentiel des poètes régionaux et une approche théorique ‘transrégionale’ pour revaloriser la valeur de la localité. La même question fait partie intégrante des recherches de Heather Williams dans le domaine des frontières culturelles. Dans son travail sur les dialogues culturels entre breton/français et breton/gallois, elle adopte une approche plurilingue qui vise à scruter, au-delà des langues majeures ou coloniales, les liens latéraux entre cultures minorées. Notre travail vise à critiquer la centralisation ‘française’ plutôt qu’à la reproduire.



Au nom du projet ARC DECRA, en partenariat avec le blog Transferre, et le tout nouveau groupe de recherche ‘Literary Worlds Research Group’ (créé par Dr Giulia Torello-Hill en collaboration avec Valentina Gosetti à l’University of New England en Australie), nous aimerions encourager un débat ouvert sur le sujet, controversé peut-être, mais essentiel : est-il possible, ou même souhaitable, de se passer de Paris quand notre but est de diversifier et de décentraliser les soi-disant ‘études françaises’ ? Nous invitons ceux qui s’intéressent à la question à nous envoyer des podcasts ou des vidéos de moins de 10 minutes, ou de courts textes de moins de 1000 mots. Nous vous invitons à considérer la question de tous les points de vue (différentes époques, langues, aires géographiques, littératures comparées, etc.)



FORMAT : Nous publierons toutes les présentations (podcasts, vidéos, ou fichiers Word) sur une plateforme virtuelle. Les participants auront la possibilité de les écouter/lire. Nous arrangerons ainsi des ‘rencontres en ligne’ permettant de discuter des vidéos / podcasts avec les chercheurs intéressés, dans une série de réunions en ligne le 10 mai 2022 partout dans le monde.



Cette formule innovante a pour but de combattre le ‘ras-le-bol du Zoom’ ; ainsi une conversation ou un message WhatsApp peut se substituer à une visioconférence, et un podcast s’écoute facilement en se promenant, en s’allongeant, en faisant le ménage, selon vos préférences et besoins.



L’objectif à long terme est de créer un numéro spécial consacré à ce sujet.



Veuillez nous envoyer vos présentations (en anglais, breton, français, italien, gallois, occitan, ou bien contactez nous, nous accueillons favorablement des propositions de contribution dans d’autres langues) avant le mardi 5 avril 2022 via un lien Google Drive, en pièce jointe à un email, via Dropbox (faites au plus simple pour vous), ou bien prenez contact avec nous pour discuter, en écrivant à valentinagosetti@gmail.com et à h.williams@wales.ac.uk

Call for Submissions



Bypassing Paris?: An Online Multi-Platform Discussion Forum



Online Meet-up Date: Tuesday 10 May 2022



Podcasts, videos, of up to 10-minutes, or short 1000-word written statements, due by Tuesday 5 April 2022



*La version française suit



Question for Discussion: Is It Possible to Bypass Paris?



Organisers: Associate Professor Valentina Gosetti & Professor Heather Williams



The University of New England, Australia & Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant | University of Wales Trinity Saint David Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies





This is one of the main questions at the heart of some of our recent research projects. It is a central concern within the theoretical framework underpinning Valentina Gosetti’s current Australian Research Council-Funded Project “Provincial Poets and the Making of a Nation” (DE200101206). Its aim is to rediscover and analyse prominent regional voices swept aside by the powerful forces constructing national identity in nineteenth-century France in order to argue for a positive view of provincialism and challenge the division between central and peripheral cultures (and indeed cities). This project hopes to advance a more inclusive and representative literary canon, a new awareness of the crucial role of regional poets, and a new ‘transregional’ theoretical framework to revalue the potential of locality. It is also an integral question of Heather Williams’s research on cultural interfaces. Working on Breton/French and Breton/Welsh cultural dialogues she adopts a multilingual approach that reaches beyond major or colonial languages and focuses on ‘lateral networks’ between minoritized cultures. Our work seeks to critique “French” centralization rather than reproduce it.



As part of the ARC DECRA project, in partnership with the blog Transferre, and the newly-founded Literary Worlds Research Group at The University of New England (headed by Dr Giulia Torello-Hill in collaboration with Valentina Gosetti), we would like to encourage an open discussion on this core – if controversial – theoretical question: is it ever possible, or even fruitful, to bypass Paris, whenever our aim is to diversify and decentre so-called “French Studies”? We invite anyone interested in this theme to submit podcasts/videos of up to 10-minutes or, alternatively, 1000-word statements. We invite considerations of the question from all possible angles (across the centuries, across different languages and contexts, comparatively, etc.)



FORMAT: We shall upload all the submissions (podcasts, videos, written statements) to an online platform, share them with the participants, and arrange “online dates” for you to discuss your submission with whomever is interested via various online slots taking place on 10 May 2022 around the world.



This innovative format is designed to combat “Zoom fatigue”, so a live chat or a voice message on platforms like WhatsApp may be a substitute for a video encounter, and a podcast can easily be listened to while going for a walk, lying down, tidying up, according to your preferences and needs.



The long-term goal is a collective special issue on this subject.



Please send your submission (in Breton, English, French, Welsh, Italian, Occitan and please get in touch as we are open to submissions in a multitude of languages) by Tuesday 5 April 2022 via Google Drive link, as an attachment, via Dropbox (whatever easiest for you) or get in touch to know more by writing to valentinagosetti@gmail.com and h.williams@cymru.ac.uk