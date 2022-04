Entretien de Mickaël Perre avec Jean-Clet Martin, au cœur de l’image, entre SF et BD, pour proposer un parcours de son œuvre et décrypter la logique de sa philosophie, conçue comme « investigation critique », au sens où « elle se joue au bord d’une crise ».

De Blueberry à L’Incal, votre dernier livre, paru en début d’année aux Impressions Nouvelles, semble s’inscrire directement dans la continuité théorique des deux ouvrages antérieurs, publiés chez le même éditeur : Logique de la science-fiction. De Hegel à Philip K. Dick (2017) et Ridley Scott. Philosophie du monstrueux (2019).

C’est vrai, un même éditeur est le signe d’une certaine unité pour ces trois ouvrages qui orbitent dans le voisinage de l’image. Comment vivre dans l’image, entrer dans son automatisme pour ainsi dire spirituel, dans son enchaînement, ses associations ? C’est une question que Hume avait posée déjà à la pensée nous conduisant vers des expériences particulières. Pour réaliser le lien des idées, pour opérer des agencements, il faut recourir à des opérations comme la causalité, la ressemblance, la contiguïté… Ces formes d’association sont le résultat d’un constat, d’une certaine répétition et régularité. Le plus intéressant est bien sûr quand nous nous retrouvons devant des images dont nous ne savons pas quoi faire, dont l’expérience manque cruellement, ce qui nous conduit à d’autres fusions, à une nouvelle investigation critique ; je dis ce mot comme on dit d’une situation qu’elle est critique ou qu’elle se joue au bord d’une crise. Crise de l’action, crise des enchaînements faisant appel à d’étranges personnages aux pouvoirs défiant le bon sens. Avec bien sûr des illusions inévitables mais encore des fictions intéressantes, pratiquées comme autant d’hypothèses à vérifier dans et par l’image, sous des conditions où de toute manière nous n’avons plus qu’elle, de sorte que la conviction de son statut sera immanente. Mais ça veut dire que pour faire tout cela, il faut vraiment entrer dans les images au lieu de se contenter d’un discours. Il convient en effet de suivre le fil des images avec précision, dans des œuvres puissantes en création. Donc oui, Science-Fiction, Cinéma, Bande dessinée forment mes zones critiques. […]

