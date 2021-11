Sous la direction de Carmen Cortés-Zaborras.

Le terme « autopoièse », qui préside au questionnement autour duquel les auteurs de ce numéro ont travaillé, répond ici au sens de production, de création, dans ce cas-ci, du moi grâce à l’art, à la littérature, au théâtre, aux technologies nouvelles, d’où l’on peut facilement faire découler l’invention d’autres moi ou même la récupération du moi quand le masque lui-même s’est effacé, quand la personne a quasiment disparu et que l’esprit a été aliéné, partiellement annulé dans ses fonctions.

Ce numéro de Savoirs en Prisme offre d'intéressantes analyses de l'art de se créer soi-même, qui sont introduites par un panorama philosophique, littéraire et artistique de la question. Les oeuvres de Bataille, de Gracian et de Quignard (2ème partie) sont étudiées mais aussi la poésie martiniquaise ou encore des situations critiques inscrites dans l'histoire de la déportation (1ère partie). Enfin, les oeuvres d'art et les performances sont abordées dans la troisième partie de ce numéro. Cette modalité de la pensée et de la création se trouve ainsi explorée de façon diachronique mais aussi pluriculturelle.

Voir le numéro en ligne.