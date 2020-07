Simone Weil, Venise sauvée

Préface de Léo Texier.

Paris : Rivages, 2020.

128 p.

EAN 9782743650896

7,50 EUR

Présentation de l'éditeur :

« Une cité parfaite en passe d’être entraînée dans le terrible rêve de la force : un homme attentif qui, soudainement, la voit et la sauve. » Venise sauvée, l’une des très rares œuvres littéraires de Simone Weil, montre la vie humaine prise dans un combat effrayant entre la force et l’attention pure qui peut la sauver. En 1940, elle entreprend la rédaction d’une tragédie à laquelle elle travaillera jusqu’à sa mort. Ce projet lui tenait à cœur, comme en témoignent ses notes et les lettres qu’a laissées la philosophe. Basée sur le récit historique La Conjuration des Espagnols contre la République de Venise en l’année 1618 de l’abbé de Saint-Réal, qui avait déjà inspiré Otway, Goethe et Hoffmannsthal, cette pièce inachevée est toute imprégnée de la philosophie de l’auteure.