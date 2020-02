Sophie-Valentine Borloz, Charlotte Dufour, Alberto Roncaccia (dir.),

Réalisme, réalismes. Études pour une approche interdisciplinaire,

Firenze, Franco Cesati Editore, 2020.

EAN 9788876678059 — 186 p.

Cet ouvrage envisage le réalisme selon une approche interdisciplinaire. L'ouvrage est composé de deux parties. La première met en perspective les nombreuses voix et expériences qui, à partir des années 1920, regardent vers le Réalisme du XIXe siècle et adaptent leur exigence de "réel concret". De manière récurrente, la question du rapport au monde est relancée au nom de la vérité et de l'authenticité. En contradiction ou en compétition, ces expériences cherchent à s'émanciper du réalisme totalisant, souvent identifié au sociologisme fictionnel de Balzac et au déterminisme documentaire de Zola.

Les études de la deuxième partie se consacrent à des cas spécifiques. Par différentes analyses de la "soif de réel" qui marque avec continuité la production artistique du XIXe siècle au début du XXe siècle, on comprend à quel point le tournant formaliste des années 1960 a secondé la faible mise en valeur historiographique de ces pratiques réalistes.

Ce volume, dirigé par Sophie-Valentine Borloz (Université de Lausanne, français moderne), Charlotte Dufour (Université de Lausanne, français moderne) et Alberto Roncaccia (Université de Lausanne, italien), s'inscrit dans le cadre du colloque "Le réalisme et ses discours" organisé en juin 2017 par la Formation doctorale interdisciplinaire (FDi) de la Faculté des lettres de Lausanne.

Sommaire

Alberto Roncaccia : Introduction

I. Le réalisme et ses discours

Maria Chiara Gnocchi, Les poétiques réalistes de l'entre-deux-guerres

Émilien Sermier, Créer des "personnages réels et non réalistes". Du modernisme au Nouveau Roman

François Demont, Jean Paulhan et la peinture

Mathilde Zbaeren, La "littérature du réel" : un nouveau réalisme?

II. Réalités représentées

Dan Abatantuono, Incarnation(s) et dissémination de la voix axiologique dans l'Indiana (1832) de George Sand

Charlotte Dufour, Des valeurs d'iode à l'encre brute. Écriture photographique et esthétique réaliste chez Maxime du Camp

Claude Meyer, Signer le contrat collectif. Politique et auctorialité du discours réaliste dans La Rempailleuse de Maupassant

Sophie-Valentine Borloz, De corolles en symboles. Tension entre réalisme et symbolisme végétal dans La Faute de l'abbé Mouret de Zola

Caterina Sansoni, Les personnages d'Elsa Morante, pierres angulaires de son réalisme

Katarzyna Skorska, Italien Neorealism and the Forming of the Polish Film School

Léa Signer, La notion de réalisme comme critère de légitimité dans la critique de cinéma des années 80 en République populaire de Chine