Pour une grammaire endophasique (vol. 1 et 2)

Stéphanie Smadja

Editions Hermann, 2021

*

EAN 9791037006875

542 et 550 p.

35 EUR/volume

*

Qui parle quand je me parle ? Est-ce que ça parle en moi ? Comment est-ce que je me représente? Certaines personnes entendent une voix ou des voix intérieures, d’autres ont une sensation de voix, d’autres lisent ou écrivent leur parole intérieure. D’autres encore pensent sans l’intermédiaire des mots. L’énonciation endophasique (qui me parle? quand? où ?) varie grandement d’une personne à l’autre et se caractérise par sa multiplicité (souvenirs, projections, etc.). Ma parole intérieure me définit, me relie au monde et me permet d’agir sur moi. Les actes de langage intérieurs sous-tendent non seulement nos échanges avec autrui mais aussi toute notre vie quotidienne : nos décisions, nos humeurs, nos constructions identitaires, nos intermittences. À travers l’hypothèse d’une grammaire endophasique, ce premier volume vise à proposer des outils pour comprendre l’invisible de la parole et de l’être humain.

