Sylvie Patron, dir.

Autour de Critique 1946-1962

Otrante éd., janvier 202

EAN: 9791097279127 — 165 p.

Cet ouvrage constitue les actes de la première session du colloque « La revue Critique : passions, passages » qui s’est tenu au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle et à l’IMEC du 14 au 21 juin 2019. Il concerne la première époque de Critique, revue générale des publications françaises et étrangères, fondée en 1946 par Georges Bataille aux Éditions du Chêne, dirigée officiellement par Georges Bataille, codirigée dans les faits par Georges Bataille et Éric Weil, publiée par les Éditions du Chêne, puis par les Éditions Calmann-Lévy, enfin par les Éditions de Minuit à partir de 1950.



Premier ouvrage collectif consacré à Critique, il complète les publications existantes en apportant des points de vue diversifiés sur la revue et offre un aperçu sur l’histoire intellectuelle des années d’après-guerre à travers l’évocation de certains épisodes et acteurs importants.

Contributions de Marina Galletti, Koichiro Hamano, Nicola Apicella, Sylvie Patron, Éric Hoppenot et Thomas Franck.

Sylvie Patron est maître de conférences habilitée à diriger des recherches en langue et littérature françaises à l’Université de Paris, membre du Centre d’études et de recherches interdisciplinaires en lettres, arts, cinéma (CÉRILAC). Elle a publié la première monographie sur Critique, issue de sa thèse de doctorat, et de nombreux travaux sur cette revue.

Table des matières

Sylvie Patron, Introduction 5

Marina Galletti, Critique et le fantôme d’Acéphale 9

Koichiro Hamano, Georges Bataille : Critique et la révolte 33

Nicola Apicella, Bataille-Kojève-Critique : la souveraineté 57 et le sérieux

Sylvie Patron, Georges Bataille-Éric Weil : correspondance 77 et antipodie

Éric Hoppenot, Maurice Blanchot, compagnon de route 101 de Critique ?

Thomas Franck, Critique allemande. De l’exégèse 127 phénoménologique à sa négation matérialiste

Index 154 Bibliographie de la revue Critique 159

Les auteurs 163.

Index…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…