Ce volume représente la suite idéale de Dante pop. La «Divina Commedia» nella letteratura e nella cultura popolare contemporanea (Vecchiarelli 2018), autrement dit, du premier recensement systématique de la présence de Dante dans la culture contemporaine et hyper-contemporaine. Les travaux recueillis dans Dante trash inaugurent un chantier inédit dans le panorama des études dantesques actuelles, en s’essayant à un rapprochement hardi entre le Sommo Poeta, sa figure vénérable, l’œuvre divine, et la culture trash. Loin d’être un simple business, «Dante trash» a beaucoup à nous dire sur notre présent.



Table des matières:

Stefano Lazzarin – Da Dante pop a Dante trash. Prime linee d’interpretazione per un approccio ancora inedito [p. 7]

Giuseppe Sangirardi – Dante classico, Dante al cioccolato. Vicende di un’icona mondiale [p. 35]

Filippo Fonio – La Divina splatter Commedia: Dante, l’anima dannata, il morto vivente [p. 61]

Fabio Camilletti – La misteriosa fiamma della regina Loana di Umberto Eco, da Dante a Flash Gordon [p. 81]

Alberto Sebastiani – Cattivik e la Commedia. Lingua e racconto dantesco tra parodia e critica sociale [p. 95]

Brandon Essary – Dante + Fantozzi = Dantozzi? The presence of Dante’s Divine Comedy in the world of Fantozzi [p. 115]

Notizia sugli autori [p. 135]

Indice dei nomi di persona [p. 139]