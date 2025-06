John Tolan, Naima Afif, Jan Loop (dir.), Le Coran européen

Quel rôle a joué le Livre sacré de l’Islam, le Coran, dans l’histoire de la pensée européenne ? Comment a-t-il été lu et compris en Europe depuis ses premières traductions au Moyen Âge ? Si en Europe entre le Moyen Âge et le début de la modernité on traduisait le Coran pour pouvoir mieux réfuter l’islam, ces traductions donnaient lieu à d’autres lectures moins polémiques et plus positives. Le rôle et l’importance du Coran au sein de la culture européenne ont évolué au fil des siècles : les Lumières, par exemple, y ont vu une célébration de la raison et de la religion naturelle, tandis que les romantiques l’ont salué comme étant un chef-d’œuvre littéraire. Au XIXe siècle, des puissances européennes ont conquis des territoires majoritairement musulmans en Inde, en Asie du Sud-Est et en Afrique, générant parfois de nouveaux préjugés contre l’Islam et le Coran, mais aussi de la curiosité et de l’admiration. Pour des Européens non musulmans, le Coran est un objet ambigu, provoquant tour à tour la polémique, la fascination, et de l’admiration. C’est cette place complexe et ambivalente du Coran dans la culture européenne que nous découvrons dans ce livre.



Cette publication est conçue en parallèle avec une série d’expositions au Weltmuseum de Vienne, à la Bibliothèque nationale de Tunisie, à la Bibliothèque municipale de Nantes et à l’Hospital Real de Granada. Ce livre explore le rôle du Coran dans la culture et l’identité européennes depuis le début du Moyen Âge. Tout comme l’exposition, il est le fruit d’une collaboration avec le programme de recherche « The European Qur n. Islamic Scripture in European Culture and Religion 1150-1850 » (EuQu), financé par le Conseil européen de la recherche (ERC). Ce projet examine le rôle du Coran dans la vie intellectuelle, religieuse et culturelle de l’Europe au Moyen Âge et à l’époque moderne.

John Tolan est professeur émérite d’histoire à Nantes Université, membre de l’Academia Europæa et de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, co-directeur du projet européen « The European Qur’an ».

Naima Afif est chercheuse à l'université de Copenhague.

Jan Loop est professeur à l'université de Copenhague. Il est co-directeur du projet européen « The European Qur’an ».