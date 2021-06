S. Guindani, A. Nuselovici (dir.)

Jacques Derrida, la dissémination à l'œuvre

PRÉSENTATION

« Perdre la tête, ne plus savoir où donner de la tête, tel est peut-être l'effet de la dissémination ». Seize ans après sa mort, hériter de Jacques Derrida signifie hériter de sa philosophie de l’héritage dont l’autre nom serait dissémination, in(ter)vention par-delà le connu et le déterminé, au-delà du sens et du signe.

Mais dans le vivant, rien que dans le vivant, car le séminal ne fait jamais oublier son acception la plus organique. Parce que Jacques Derrida résistait à séparer le penser du vécu, hériter de sa pensée opère dans l'expérience et l'épreuve de nos vies. Ce que montre la série de textes ici réunis.

Dans son parti pris pour penser une mémoire comme dynamis, ce volume souhaite montrer comment la constellation conceptuelle et épistémologique inaugurée par Jacques Derrida a pu être efficace dans les différentes sciences humaines et sociales, autant pour en ouvrir les méthodologies que pour aider à la compréhension des transformations socio-politiques contemporaines (les nouvelles formes de terrorisme, les migrations, les nouvelles technologies, le biopolitique…).

SOMMAIRE

Préface Alexis Nuselovici (Nouss) et Sara Guindani, Jacques Derrida, la dissémination à l'œuvre

A la vie, à la mort

Alexis Nuselovici, Un Schibboleth en héritage

Sara Guindani, Le voir, Jacques Derrida. Photographie et temps des fantômes

Laura Odello, Mettre fin à la peine de mort

Ernesto Sferrazza-Papa, L’autre, l’ennemi, l’hôte : politiques pour celui qui vient

La technique et le politique

Giovanna Borradori, Politiques du Secret. Snowden, WikiLeaks, et Derrida

Bernard Stiegler, D’une Pharmacologie positive

Maurizio Ferraris, Le tableau noir universel

Emmanuel Alloa, Décider de l’indécidable. Derrida et la justice algorithmique

Du style et des styles

Danielle Cohen-Levinas, Danser avec la plume : Derrida dissémine Nietzsche

Michaela Fiserova, La trace du style

Philippe Beck, Le hérisson

Francesca Manzari, Dissémination et spectralisation: lire les poètes avec J. Derrida

Jacques Derrida en dialogue

Hent de Vries, Jacques Derrida et le prix Theodor-W.-Adorno de la ville de Francfort

Marc Abélès, Derrida et les anthropologues : un rendez-vous manqué ?

