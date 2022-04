Autour de Marguerite de Valois, reine de Navarre et sœur de François Ier, s’est tissé un réseau constitué d’hommes de lettres et de partisans de l’évangélisme que la reine a su protéger dans un contexte tendu de persécutions religieuses. Ce réseau lui a notamment permis de relayer son action évangélique dans différentes villes du royaume mais également au-delà de ses frontières, dans d’autres pays d’Europe. Correspondances, échanges poétiques, hommages littéraires mais aussi livres de comptes témoignent de ce réseau et permettent de mettre en évidence le rôle de protection et de mécénat joué par la reine dans la période qui suit la dissolution du cercle de Meaux. Ce réseau se définit notamment par le partage de convictions religieuses, par des influences littéraires communes, par des solidarités comme des rivalités, des alliances et des relations diplomatiques avec l’extérieur et enfin par certains liens affectifs et spirituels avec la famille royale. Ce volume qui résulte d’un colloque tenu en 2018 au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance de Tours révèle les nombreux liens qui unissent les membres du réseau de Marguerite de Navarre. Humanistes, poètes ou libertins spirituels, l’itinéraire d’un grand nombre d’entre eux est ici retracé, révélant toute la richesse mais aussi la grande complexité de ce réseau.

SOMMAIRE

Introduction Anne BOUTET et Stéphan GEONGET Marguerite, « poulle, qui soigneusement appelle et assemble ses petits poullets »

Première partie : PERSPECTIVES HISTORIQUES Neil KENNY Littérature royale, réseau familial

Nicole DUFOURNAUD Les réseaux de parenté et de service de Marguerite d’Angoulême : une bonne mestresse à la cour de France

Nathalie SZCZECH Guillaume Farel et les réformateurs de Suisse francophone face au réseau de Marguerite de Navarre : collaborations ou concurrences ?

Loris PETRIS Marguerite de Navarre et les frères Du Bellay

Guillaume ALONGE Le réseau italien de Marguerite : prélats, ambassadeurs, espions

Deuxième partie : UN RÉSEAU ÉVANGÉLIQUE

Isabelle GARNIER Un réseau féministe autour de Marguerite de Navarre. Émergence d’un lectorat féminin et réception du Miroir de l’âme pécheresse (1531)

Claudie MARTIN-ULRICH Au coeur du réseau royal : Marguerite, François et les autres

Marie-Bénédicte LE HIR Autour des quatre Tombeaux de Marguerite de Navarre (1550-1551) : les enjeux politiques et littéraires du réseau

Richard COOPER Le Cercle de Gascogne d’après les Tombeaux de Marguerite

André BAYROU Aucun accroc dans le réseau de Marguerite ? La solidarité évangélique face aux accusations d’hérésie, de la poésie à l’histoire judiciaire

Troisième partie : INFLUENCES LITTÉRAIRES

Marie-Luce DEMONET L’obscur Jean de l’Espine et l’étoile Marguerite

Jean LECOINTE Hélisenne de Crenne et Marguerite de Navarre

Daniel FLIEGE Le réseau de Navarre en Italie : sur la correspondance de Marguerite de Navarre et Vittoria Colonna

Élise RAJCHENBACH L’influence de Marguerite de Navarre (et de ses réseaux ?) sur l’élaboration du Recueil des oeuvres de feu Bonaventure des Périers (1544)

Dariusz KRAWCZYK «Vostre treshumble et tresobeisante subjecte et mignonne, Marguerite » : Marguerite de Navarre dans ses échanges poétiques

Quatrième partie : ITINÉRAIRES INDIVIDUELS

Géraldine CAZALS Un « chrestien escrivant à princesse chrestienne » et des « philosophes vollantz » : Guillaume de La Perrière et le réseau de Marguerite de Navarre

Sylvie LAIGNEAU-FONTAINE Nicolas Bourbon, protégé de Marguerite

Louise DAUBIGNY Antoine Pocque et les Libertins spirituels : quelle place dans le réseau de Marguerite de Navarre ?

Jérémie BICHÜE Marguerite de Navarre, François de Sagon et son protecteur Félix de Brie : itinéraires croisés

Jean BRUNEL Appendice. Quatre poèmes funéraires de Charles Salmon Macrin en l’honneur de Marguerite de Navarre

Bibliographie générale Sources primaires Sources secondaires

Index des noms et des lieux cités dans l'ouvrage