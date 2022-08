Le phénomène spectaculaire, en perpétuel renouvellement depuis plusieurs décennies, oblige les chercheuses et les chercheurs à travailler sur de nouveaux objets, à inventer de nouveaux outils et de nouvelles méthodes. Ce grand brassage de formes et d’idées, porté par des disciplines aussi variées que l’anthropologie, l’ethnologie, l’ethnopoétique, les études de genres, l’histoire, les sciences et bien d’autres encore, modifie en permanence notre façon de penser les arts du spectacle au passé et au présent.

Il ne s’agit pas dans ce volume de cumuler des études de cas ou des curiosités, mais de croiser des analyses. Qu’observe-ton ? Comment observer des faits passés ou des objets spectaculaires "non identifiés" ou atypiques ? Comment, en retour, observer et analyser les objets faussement familiers que sont les textes de théâtre ou les spectacles produits à partir de ces textes ? En quoi ces recherches contredisent-elles des présupposés analytiques ou critiques et quelles en sont les perspectives ? Comment l’idée de "spectacle" peut-elle perdre sa connotation péjorative ? Comment en saisir la fertilité dans l’histoire et dans l’époque contemporaine ?

Parcourir le sommaire...

Lire l'introduction...