Depuis les années 1990, des associations, comme Allegro Fortissimo et plus récemment Gras politique, ainsi que des militantes et autrices comme Gabrielle Deydier, ont imposé un nouveau terme pour parler des discriminations liées au poids : la grossophobie. La tendance « body positive », résultat de ces mobilisations contre les normes esthétiques et pondérales dominantes, a renouvelé les problématiques propres aux mouvements féministes et queer, mettant à nouveau la question du corps au cœur des revendication des militantes dans le monde entier.

Pourtant, les réseaux sociaux demeurent saturés d'« humour » grossophobe et la tyrannie de la minceur continue de sévir, générant mal-être, troubles du comportement alimentaire ou encore pratiques d'autocensure. Plus grave encore, les études chiffrées sur la grossophobie montrent qu’au-delà d’un certain poids les discriminations se systématisent. Elles ont lieu à l’embauche, au travail, mais aussi sur les applications de rencontre, dans les salles de sport, chez le médecin et même dans l’intimité, avec la famille.

Avec cet ouvrage, Solenne Carof, signe une des premières études sociologiques sur la grossophobie en France. Que vivent les personnes très corpulentes dans une société comme la nôtre ? Que révèle le stigmate de gros ou de grosse des normes qui pèsent différemment sur les hommes et sur les femmes ? Quelles conséquences cette stigmatisation a-t-elle sur les personnes concernées ? Au fil de son enquête, l’autrice dévoile les rapports de pouvoir qui se nichent dans la question du poids et structurent les hiérarchies propres à notre société.

Une étude décisive pour mettre en évidence l’importance d’une discrimination encore peu condamnée, tant socialement que juridiquement.

Introduction

Chapitre I : La grossophobie, révélatrice des normes sociales

Le corps des femmes sous le regard social

L'interdépendance entre normes corporelles et normes alimentaires

Cinquante ans de « Fat activism »

L'apport du militantisme et des sciences sociales pour saisir ce qu'est la grossophobie

De nombreux facteurs explicatifs du poids

Chapitre II : Vivre dans une société grossophobe

Le stigmate de la grosseur

De l'école au monde professionnel

L'inadaptation des objets

Les règles d'invisibilité sociale et d'autocensure

Les associations de lutte contre la grossophobie

Chapitre III : La grossophobie, de l'espace public à l'espace intime

Dans la sphère familiale

L’autodévalorisation

Faire un régime amaigrissant

Les trajectoires pondérales et l’évolution des représentations subjectives du corps

Les associations qui défendent l’empowerment des personnes grosses

Chapitre IV : La médicalisation des fortes corpulences

Dans la sphère médicale

Une histoire de la médicalisation de l’obésité

Les conséquences du surpoids et de l’obésité : controverses et données statistiques actuelles

Les conséquences des solutions médicales contre la surcharge pondérale

Le rôle des associations de patients

Accords et désaccords associatifs autour de la médicalisation de l’obésité

Chapitre V : Les origines de la grossophobie

L’évolution des normes pondérales

Le rôle des médias, entrepreneurs de morale

Les politiques publiques de lutte contre l’obésité

Comment lutter contre la grossophobie et améliorer la santé des personnes corpulentes

Conclusion