Frontières et altérité religieuse. La religion dans le récit de voyage, XVIe-XXe siècle

Susanne Berthier Folgar, Andreas Nijenhuis-Bescher, Gilles Bertrand, Frédéric Meyer (dir.)

Presses Universitaires de Rennes, coll. "Histoire", 2019.

324 p.

26,00 €

ISBN : 978-2-7535-7784-8

Ce livre explore l’altérité religieuse au prisme du voyage, à travers les incursions en terre d’islam, la différence religieuse et ethnique, les religiosités ibérique et italienne modernes, le rôle de l’altérité religieuse comme marqueur d’exotisme, et une réflexion sur les liens entre modernité politique et religion. Le corpus analysé embrasse toutes formes d’écrits liés au déplacement de la fin du Moyen Âge à l’époque contemporaine : journaux, mémoires, textes épistolaires ou encore romancés, voire une pièce de théâtre, intégrant des réminiscences du voyage.

Avec le soutien des laboratoires ILCEA4 et LUHCIE de l’université Grenoble-Alpes, du LLSETI de l’université Savoie-Mont-Blanc et de l’Institut universitaire de France.

