Aurélie Adler et Christophe Reffait

Avant-propos /

Foreword 11

APPROCHES DU ROMANESQUE /

APPROACHES TO THE ROMANESQUE

Chloé Brendlé

La communauté problématique. Réflexions

sur la représentation romanesque contemporaine /

The problematic community. Reflections

on the contemporary representation of the romanesque 15

Mathieu Messager

Pour un romanesque de l’intellect.

Le Dernier royaume de Pascal Quignard /

Toward a romanesque of intellect.

The Dernier royaume by Pascal Quignard 35

DOSSIER / SPECIAL REPORT

LITTÉRATURE DE JEUNESSE ET ROMANESQUE /

CHILDREN’S LITERATURE AND THE ROMANESQUE

Anne Besson et Francis Marcoin

Littérature de jeunesse et romanesque.

Lieu d’élection, paradis perdu ou dernier refuge ? /

Children’s literature and the romanesque.

The chosen location, lost paradise or last refuge? 53

Amélie Calderone

« Vive le merveilleux-vrai ! ». Romanesque et utopie

scientifique dans la littérature de jeunesse en 1850 :

l’exemple d’Isabelle Meunier /

“Vive le merveilleux-vrai!” The romanesque

and scientific utopia in children’s literature in 1850:

The example of Isabelle Meunier 67

Guillemette Tison

Le romanesque du quotidien. L’exemple de Colette Vivier /

The romanesque of the everyday. The example of Colette Vivier 83

Vivien Bessières

Le romance pédagogue.

Chance et prix de la littérature de jeunesse /

The pedagogical romance.

The opportunities and costs of children’s literature 97

Hélène Stoyanov

Littérature de jeunesse contemporaine et représentation de la migration. Le romanesque au défi de l’histoire immédiate /

Contemporary children’s literature and the representation of migration.

The romanesque faced with the challenge of immediate history 111

Éléonore Hamaide-Jager

Les albums de Mélanie Rutten. Un potentiel romanesque ? /

Melanie Rutten’s picture books. A romanesque potential? 125

Florence Gaiotti

Ampleur et concentration du romanesque

dans les albums de Fred Bernard et François Roca /

The scope and concentration of the romanesque

in the picture books of Fred Bernard and François Roca 141

Christine Prévost

Quand la fiction voit l’avenir du roman dans son passé.

Le steampunk en culture jeunesse /

When fiction sees the future of the novel in its past.

Steampunk in youth culture 159

Isabelle Rachel Casta

De la métamorphose au sulfure.

Un romanesque du transfert ? /

From metamorphosis to sulfur. A romanesque of transference? 177

Edgar Dubourg

La conquête de la fiction.

Harry Potter de J.-K. Rowling /

The conquest of fiction. J.K. Rowling’s Harry Potter 195

Sébastien Wit

Le romanesque des livres-jeux. Le cas de la trilogie de Zagor /

The romanesque of gamebooks. The case of the Zagor trilogy 211

Lisa Romain et Marie Sorel

La littérature de jeunesse face au 13 novembre 2015.

Le Pari(s) du romanesque ? /

Children’s literature faced with the November 2015 Paris attacks.

The gamble of the romanesque? 227

