Roman 20-50, n°68/décembre 2019

Maylis de Kerangal

Édité par Carine Capone, Caecilia Ternisien

Presses Universitaires du Septentrion

EAN13 9782908481976

À partir des trois romans récents de Maylis de Kerangal - Corniche Kennedy, Naissance d'un pont et Réparer les vivants - une signature Kerangal, singulière et forte, s’affirme. Le corpus compose, selon les mots de l’auteur, « un cycle des initiations » dont chaque article du dossier essaie de saisir l’homogénéité et l’importance dans le champ littéraire contemporain. L’entretien avec Maylis de Kerangal explore cette écriture infléchie, résolument moderne, positive et personnelle ainsi que son projet esthétique : quel est l’horizon désirable du roman selon Kerangal ?

