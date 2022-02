Premier grand cycle romanesque du XXIe siècle, M.M.M.M. rassemble quatre textes publiés en à peine plus d'une décennie et célébrés par la critique : Faire l’amour (2002), Fuir (2005, prix Médicis), La Vérité sur Marie (2009, prix Décembre et prix triennal du roman de la Fédération Wallonie-Bruxelles), Nue (2013). Ce numéro constitue la première approche systématique de la tétralogie et réunit les meilleurs spécialistes de Jean-Philippe Toussaint, dont elle est le chef-d’œuvre.

