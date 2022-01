Traduction Eva Antonnikov

Constantin Cavafy: sur cet auteur discret, pourtant considéré comme l’un des plus grands poètes grecs des 150 dernières années, peu de choses sont connues. Cavafy lui-même avait affirmé: «Que l’on ne cherche pas à savoir qui j’étais par mes actes et par mes dire!» Cependant, on ne saurait nier l’importance que revêt la connaissance d’un auteur pour la compréhension de son œuvre. Et qui mieux qu’un romancier de talent, au parcours parfois étrangement similaire à celui de Cavafy, pour nous dire la vie de ce poète?

Personnage atypique lui aussi, Robert Liddell semblait tout désigné à accomplir cette tâche. Son travail singulier sur Cavafy, œuvre biographique mais aussi œuvre d’écrivain, est importante à plusieurs niveaux. Que ce soit pour mettre en relief l’œuvre du grand poète grec, pour se familiariser avec sa vie, ou pour le plaisir de lire une biographie de qualité.

