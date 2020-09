Paris

Revue Voltaire, n° 21 (2021)

La Revue Voltaire est une revue scientifique annuelle qui publie des études traitant de la connaissance et de la diffusion des écrits de Voltaire, de ses réseaux, de sa trajectoire et de sa réception. Historiquement liée à la Sorbonne, la Revue est conçue comme un espace de discussion et de réflexion international et se veut ouverte à toutes les tendances de la recherche. Les contributions de jeunes chercheurs, d’amateurs érudits, d’universitaires ou d’intellectuels d’horizons divers sont les bienvenues, pour la section « Varia ».

2020 est marqué par l’achèvement de la grande entreprise de publication des œuvres complètes à Oxford, par la Voltaire Foundation. Viennent ainsi d’être rééditées, notamment, des textes historiques et philosophiques majeurs : Les Questions sur l’Encyclopédie, l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, le Siècle de Louis XIV, le Précis du Siècle de Louis XV, la Lettre sur les Anglais, les Annales de l’Empire, ou encore le Commentaire historique sur les œuvres de l’auteur de La Henriade, pour ne citer que quelques unes des œuvres les plus significatives qui, nous en sommes certains, susciteront de nouvelles dynamiques de recherche de la part de philosophes, de littéraires, d’historiens, de chercheurs en sciences politiques ou d’anglicistes.

Quelles nouvelles lectures ces rééditions peuvent-elles susciter ? Quelle actualité, quelle modernité le regard de Voltaire historien, réfléchissant sur l’évolution des savoirs, des hommes et des sociétés conserve-t-il ? Comment sa réflexion globale sur l’origine du mal, sur les guerres, le fanatisme, la maladie, l’environnement s’est-elle organisée, dans un monde encore si peu connecté ? Cette posture du philosophe cherchant à appréhender l’ensemble des données liant l’homme à son histoire et à son engagement dans le présent est-elle encore lisible ? Le lien entre savoir, morale et politique, qu’il tente de promouvoir, peut-il encore constituer un modèle ? Le procès général intenté aux Lumières, par la voie des débats suscités par les théories décoloniales ou de la cancel culture.