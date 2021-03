Revue Trans- de Littérature Générale et Comparée, n° 26

"L’anomalie en question(s)"

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3/CERC, 2021.

ISSN: 1778/3887.

Dans son roman Les corps de l’été, Martín F. Castagnet nous invite à briser notre cycle organique naissance-vie-mort grâce au progrès scientifique. Les individus du monde imaginé par le jeune écrivain argentin auraient la possibilité de ne plus sombrer dans le silence absolu lorsque leur premier support organique, leur corps original, échoue à se maintenir en vie. Dès lors, ils peuvent faire perdurer leur conscience au-delà de leur trépas.

La technologie de ce monde alternatif permet d’éluder la mort « définitive ». Un tel manque de continuité avec notre monde crée une ir-régularité, une anomalie. Comme l’indique en 1966 Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique, cette notion fut rattachée erronément à une fonction normative alors qu’elle était à la base descriptive. Cantonnée à ce rôle, qui élude la mise en valeur de l’écart au profit de sa « normalisation », il nous a paru essentiel de questionner la charge négative de « l’anomal » et d’envisager un retour à l’aspect descriptif de l’expérience de l’irrégulier en tant que perturbation de la continuité et non en tant que « déviation » car elle rend accessible, lisible, un mode alternatif, problématique, problématisant, de la réalité.

Engouffrés inéluctablement dans cette anomalie qui dicte les contours de notre existence depuis plus d’un an, celle du Sars-CoV-2, nous vous invitons à découvrir notre Dossier Central « L’anomalie en question(s) » et le Dossier Université Invitée: Genève qui l'accompagne.

Nous sommes heureux aussi de vous annoncer la parution sur Trans- des interventions du séminaire intitulé « Hors frontières » réalisé à la Sorbonne Nouvelle.

*

Sommaire

Iván Salinas Escobar

Editorial

Dossier central « L’anomalie en question(s) »

· Mila Maselli

Les recueils de mirabilia à l’époque humaniste : l’anomalie collectée pour le plaisir et pour la science

· Louis Nagot

“Corrupt as this dialect is, it will not be totally useless”. Colonialism and an “anomalous” Indian language in Hadley’s Grammatical remarks

· Aurore Turbiau

« Les straights de la gang imposent leurs anomalies » : trois récits féministes pour ébranler la norme (Rochefort, Wittig, Yvon)

· Antonietta Bivona

La figure de style de l’anomalie et ses caractéristiques dans le théâtre du XXe siècle

· Geneviève Orssaud

Discours littéraire – discours politique. L’anomalie comme action politique de la littérature : Une lecture d’Autobiografía médica de Damián Tabarovsky (2007)

· Davide Magoni

L’« umanesimo etnografico » nelle anomalie collettive. Uno studio su Cinacittà di Tommaso Pincio e Sirene di Laura Pugno

*

Dossier Université Invitée: Genève

Martin Rueff

Avant-propos [Texte intégral]

Foreword

Marie Kondrat et Cécile Neeser Hever

Université de Genève : Plus d’un lieu [Texte intégral]

University of Geneva: More than one place

Au-delà de l’écrit

Beyond the Written

Danielle Thien

Operatic Forays into Translation Studies: Translation, Adaptation and Rossini’s Otello [Texte intégral]

Incursions opératiques en traductologie : traduction, adaptation dans l’Otello de Rossini

Cuando la ópera se infiltra en la traductología: traducción, adaptación y Otello de Rossini

Octavio Páez Granados

Sobre jácaras villanciqueras y narcocorridos: Del Dios rufián y barroco al Narco endiosado neobarroco [Texte intégral]

À propos de jácaras villanciqueras et de narcocorridos : du Dieu ruffian et baroque au narcotrafiquant déifié néo-baroque

About jácaras villanciqueras and narcocorridos: from the ruffian and baroque God to the neo-baroque drug trafficker deity

Margherita Parigini

Le poids des mots. Visualiser un texte d’Italo Calvino [Texte intégral]

The Weight of Words. Vizualizing a Text by Italo Calvino

Il peso delle parole. Visualizzare un testo di Italo Calvino

La traduction comme réception

Translation as Reception

Magali Bossi

Écris-moi un haïku ! Vulgarisation d’une forme fixe dans la littérature jeunesse [Texte intégral]

Write me a haiku! The vulgarization of a fixed form in children’s literature

Scrivimi un haiku! Volgarizzazione di una forma fissa nella letteratura per ragazzi

Jean Christophe Contini

Ezra Pound : Tel quel ! [Texte intégral]

Ezra Pound: Tel quel!

Ezra Pound: Tel quel!

Poétiques de recomposition

Poetics of Recomposition

Alicia Hostein

L’expérience du récit – Actualisations au passé, de la Recherche aux Confessions [Texte intégral]

The Experience of the Narrative – Updates in a Past Tense, from la Recherche to Les Confessions

L’esperienza del racconto – Attualizzazioni al passato, dalla Ricerca alle Confessioni

Patrick Jones

Strange Distance: Bergson and Symbolism [Texte intégral]

Une étrange distance : Bergson et le symbolisme

Una strana distanza: Bergson e simbolismo

Carmen Carrasco Luján

Cuerpos de mujeres como desechos del neoliberalismo: los feminicidios en 2666 de Roberto Bolaño [Texte intégral]

Le corps féminin comme déchet du néolibéralisme : les féminicides dans 2666 de Roberto Bolaño

Women’s Bodies as Neoliberalism Waste: The Feminicides in Roberto Bolaño’s 2666

*

Si vous désirez être informé des nouvelles parutions et des appels de la revue Trans-, ajoutez votre adresse à la liste de diffusion : http://sympa.univ-paris3.fr/wws/subrequest/trans, visitez notre page https://www.facebook.com/RevueTrans,

ou consultez régulièrement Fabula !