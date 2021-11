Numéro de la revue Silène : « Écouter est un art : figures d’auditeurs et d’auditrices au XIXe siècle », dirigé par Amandine Lebarbier

Sommaire du numéro

Introduction

• « Écouter est un art : figures d’auditeurs et d’auditrices au XIXe siècle »

Amandine Lebarbier

1) Mythologies de l’écoute « romantique »

• Écoute, mystère et transgression dans Les Nuits russes du Prince Odoïevski

Frédéric Sounac

• L’éveil musical comme source du génie. Récits et représentations d’un souvenir d’enfance de Michel de Montaigne au XIXe siècle

Sarah Hassid

• L'Effet Wagner : Jouissance auditive, voyeurisme et théorie esthétique dans le roman wagnérien (1880- 1890)

Marie Kawthar Daouda



2) Élans de démocratisation de la musique et nouveaux régimes d’écoute

• La Musique aux Tuileries ou les auditeurs des musiques de plein air, entre culture et loisirs au XIXe siècle

Patrick Péronnet

• Flaubert et l’auditeur du XIXe siècle

Damien Dauge





3) Disséquer l’écoute : approches phénoménologiques et empiristes de l’écoute

• Le compositeur, la muse, le génie malade et la femme hystérique : de la photographie de l'oreille dans la vulgarisation scientifique française, 1860-1910

Piyush Wadhera

• Écouter la lyre muette

Christophe Imperiali

