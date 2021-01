Revue Recherches féministes

Appel de textes pour le vol. 35-1 — 2022

Configurations des héritages féministes

Sous la direction de Marie-Andrée Bergeron, Camille Robert et Chloé Savoie-Bernard

Le dossier consacré aux configurations des héritages féministes cherchera à mettre en évidence les héritages symboliques et matériels que reçoivent les féministes, et également les héritages qu’elles désirent léguer aux générations suivantes. Par héritage, nous entendons ce que l’on retient ou ce qui est transmis par celles qui nous précèdent, et ce, que les liens avec elles soient choisis, imposés, familiaux ou identitaires. La notion d’héritage est relationnelle, car nous considérons, à l’instar de Françoise Collin, que « la transmission n’est pas un mouvement à sens unique. [C’est] toujours une opération bilatérale, un travail de relation prélevé sur le vivant [...] Prise dans le jeu des générations, elle a rapport au désir des anciennes, comme des nouvelles ». Seront envisagés les héritages revendiqués comme féministes (mémoire militante, publications féministes ou legs théoriques), mais également les héritages de femmes (ou de personnes minorisées selon le genre) réexaminés dans des perspectives féministes (recherche de « traces » matérielles des femmes du passé, transmission familiale ou (re)valorisation de certaines figures). Nous posons l’hypothèse suivante : alors que le féminisme est traversé par plusieurs mouvements et que sa progression se trouve sans cesse interrompue par des ressacs (backlash), réfléchir aux héritages symboliques et matériels permettra de mieux saisir la portée des féminismes contemporains et de dessiner leurs orientations.

Pour consulter l'appel de texte complet, veuillez suivre ce lien : http://www.recherchesfeministes.ulaval.ca/.../Appel-de...

Les propositions (300 mots) doivent parvenir à la revue avant le 15 février 2021.

Les manuscrits (6 500 mots) doivent être soumis au plus tard le 15 juin 2021 et respecter le protocole de publication. Ils doivent être transmis au secrétariat de la revue ainsi qu’à Marie-Andrée Bergeron (marieandree.bergeron@ucalgary.ca).