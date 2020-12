Revue Postures, n° 32, automne 2020

« De l’Index au droit d’auteur : scandales et procès littéraires »

UQAM – Université du Québec à Montréal

Direction: Bauduin, Émilie, Blais, Marc-Antoine, Brassard, Florence

Ce trente-deuxième numéro proposait aux auteur·trice·s de réfléchir aux enjeux qu’appellent ou bien la confrontation d’œuvres et d’institutions juridiques, ou bien, plus largement, la mise en procès de la littérature. Ces tensions jalonnent l’histoire littéraire, forçant, à chaque cas, la rencontre entre texte et monde social.

Sommaire

Préface

Censure, censure, censure

Barraband, Mathilde

Avant-propos

De l'Index au droit d'auteur: scandales et procès littéraires

Bauduin, Émilie, Blais, Marc-Antoine, Brassard, Florence, Roy-Binette, Andréa, Savignac, Rosemarie

Le témoignage à l’œuvre

Sorties du juridique. Enquêtes et politque dans Testimony de Charles Reznikoff

Lacasse, Olivier

Dans les marges de l’infanticide. Étude de l’(a)fictionnalisation de l’affaire Cédrika Provencher dans Je t’aime beaucoup cependant de Simon Boulerice

Bauduin, Émilie

L’œuvre en procès

Quand le traitement juridique du roman fait polémique : les limites de la liberté de création

Duquette, Anne-Marie

Quand l’appropriation fait scandale : la fragile articulation entre identité et création révélée par la performance de Kenneth Goldsmith dans « The Body of Michael Brown »

Méhat, Solène

Travaux pratiques

La création littéraire dans l’exercice d’un emploi : quid du droit d’auteur?

Foster, Shawn

Hors-dossier

Penser le pouvoir politique de la fantasy. Queerisation de la magie du true name chez Robin Hobb

Laplante-Dubé, Pascale