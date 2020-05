Revue Postures, n° 31, hiver 2020

"Écrire le lieu : modalités de la représentation spatiale"

UQAM - Université du Québec à Montréal

Ce trentième-et-unième numéro proposait aux auteurs·trices de s’intéresser au versant spatial de la littérature. Le lieu, lorsqu’il naît de la plume, n’est jamais atone : il foisonne plus qu’il renferme, il témoigne plus qu’il cache, il révèle plus qu’il recèle.

Sommaire

Préface

Écrire le lieu : une question de posture

Bouvet, Rachel

Avant-propos

Écrire le lieu : modalités de la représentation spatiale

Bauduin, Émilie, Bergeron, Étienne, Blais, Marc-Antoine, Lafleur, Maude, Légeron, Karine

Parcourir les lieux : topographies et trajectoires poétiques

La poétique d’Yves Bonnefoy ou le parti pris du lieu

Meshkinfam, Gabriel

Topographie, écriture et oralité dans Piter Pan dans les Jardins de Kensington de J. M. Barrie

Beauchemin-Laporte, Léa

Le déplacement de soi dans la rêverie : les lieux dans Les Rêveries du Promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau

Bernier, Ambroise

Laisser sa marque : lieux et violences

Dire la violence des lieux concentrationnaires : la convergence des mémoires de la Shoah et de l’esclavage dans L’Étoile noire de Michelle Maillet

Ouedraogo, Paola

La poétique de l’espace : une topographie de la mémoire du trauma dans Peut-Être Esther de Katja Petrovskaïa

Tirkawi, Tasnîm

En marge : espaces investis, espaces identitaires

Spatialité de l’intimité sexuelle dans l’œuvre d’Abdellah Taïa : d’un « chez soi » impossible à l’espace public

Caiazzo, Francesca

« Un dimanche à Mytilène » : topographies de l’exotisme dans Dons des féminines (1951) de Valentine Penrose

Kearney, Beth Fenn

Cartographier la ville : du chez-soi aux non-lieux

Saufs de Fannie Loiselle : disparition et subversion à Brossard

Savignac, Rosemarie

Fuir l’utopie : La « Montréalité » de Lary Kidd et le lieu du non-être

Bérubé-Montanchez, Pablo

Partout chez lui, chez lui nulle part : le narrateur toussaintien vit à l’hôtel

Rachet, Clémentin

Hors-dossier

Dans l’urgence d’écrire la trace : pour une lecture énonciative et discursive de Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq

Lamoureux, Frédérique