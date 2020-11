Revue Musicorum, n° 21

"D'un lied à l'autre ? Dynamiques génériques et interculturelles du lied"

sous la responsabilité éditoriale de Marie-Thérèse Mourey.

Laurine Quetin, 2020.

EAN13 : 9791094472057.

Le genre poético-musical du lied est un objet complexe, qui a connu de multiples redéfinitions au fil de son évolution historique, ainsi qu’à travers les dynamiques entraînées par sa circulation entre différents pays européens, suivie de multiples reconfigurations. Contrairement au chant religieux, déjà fort bien exploré, que ce soit dans sa forme de cantique (Kirchenlied) ou dans celle de chant sacré/ spirituel (geistliches Lied), le lied profane (weltliches Lied) a longtemps été déconsidéré comme objet mineur. Par leurs éclairages complémentaires, les études ici réunies voudraient renouveler le regard, en replaçant cette forme dans une perspective résolument diachronique, intergénérique et transculturelle, afin de faire sortir le Kunstlied de sa définition par trop étroite de « lied musical romantique allemand », et d’élargir la compréhension du phénomène de la poésie chantée (notamment le Volkslied), dans le cadre d’une histoire culturelle européenne riche d’influences croisées.

*

The poetical and musical genre of the lied is a complex object. It has gone through several redefinitions along its historical evolution, and the dynamics brought about by its circulation throughout Europe have led to various reconfigurations. Contrary to the much-explored religious song, whether it be in its Kirchenlied (church-song) or its geistliches Lied (sacred song) forms, the weltliches Lied (secular song) has long been disregarded as a minor object. The present contributions all aim, in their complementarity, at casting new light on the genre by placing it in resolutely diachronic, intergeneric and transcultural perspective. They broaden the all too narrow definition of the Kunstlied as “German romantic musical lied” and expand our understanding of sung poetry (notably the Volkslied) within the framework of a European cultural history made up of multiple cross-influences.

Sommaire du volume 21

Préface Marie-Thérèse Mourey

Prologue

Aux origines du lied ? Le Chansonnier de Iéna (1330)

Christelle Chaillou-Amadieu et Delphine Pasques

L’Âge d’or du lied : XVIIe – XVIIIe siècles

Gastoldi und die deutsche Kunstdichtung. Eine Spurenlese

Irmgard Scheitler

„Entre le vin et ma maitresse“: französische Chansons als Modell und Gegenbild in der deutschen Liedkultur des mittleren 18. Jahrhunderts

Katharina Hottmann

La trajectoire du modèle français chez J-F Reichardt (1752-1814)

Sylvie Douche

L’inspiration ossianique dans le lied allemand (1770-1840)

Jean-François Laplénie

Un XIXe siècle européen

« Oh ! quand je dors » de Hugo-Liszt : lied, mélodie et poème symphonique

Violaine Anger

Aux sources du lied suédois : tradition nationale et idéal du poète- compositeur

Gilles Dazord et Julie Obert

Les « liederen » flamands à la croisée des cultures au cours du XIXe siècle

Lieven D’hulst

Les anthologies de chansons françaises et allemandes du XIXe siècle : Étude comparative

Herbert Schneider

Un XXe siècle international

Symbolismus-Rezeption im deutschen Lied um 1900

Elisabeth Schmierer

Le lied cosmopolite d’Alexander Zemlinsky

Hélène Cao

Tradition germanique et universalité dans Das Lied von der Erde de Gustav Mahler

Jean-Jacques Velly

Entre les genres, entre les termes...

Lied est sonnet

Philippe Marty

“Lied”: Terminology and Usage in the Nineteenth-Century Evolution and incongruence within the

German-speaking world

Chanda VanderHart

Epilogue

Voyage d’hiver à Babel : enseigner le lied dans un contexte interculturel

Jean-François Rouchon