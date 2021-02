LUMIÈRE(S)

Appel à contributions pour le numéro 02 de la revue Méditations Littéraires

Appartenant à l’origine au domaine du sacré, le terme lumière avait une connotation théologique et faisait référence à la transcendance divine ; passant dans le domaine du profane, le terme a pris la signification de connaissance. Depuis longtemps déjà, l’assimilation de la lumière au savoir et à la rationalité se retrouve dans bien des cultures humaines où, par ricochet, l’ignorance est identifiée à l’obscurité.

Dans cette optique, le terme désigne tout éclaircissement apporté par la raison pour éradiquer de fausses croyances. C’est ainsi que, dans le but de dresser un réquisitoire contre l’obscurantisme, les préjugés et le fanatisme, les philosophes du XVIIIe siècle se sont réclamés des lumières, remettant en cause les anciens dogmes hérités du Moyen-âge et consacrant le triomphe du cartésianisme et du doute méthodique.

La lumière n’est plus tributaire d’une force transcendante. Elle émane désormais de l’intelligence humaine.

En dehors du sacré et du profane, pris dans une multitude d’acceptions, le terme recouvre des notions renvoyant à des réalités différentes.

Omniprésente, la lumière apparaît sous divers aspects : elle peut être naturelle (planètes et astres), artificielle (lampes, projecteurs…) et elle peut également être mise au service de représentations métaphoriques (vérité, esprit…).

Le thème de la lumière revêt une importance prépondérante tant dans la vie de l’être humain que dans la façon dont il exprime ses pensées ou ses émotions. Pour un théologien, la lumière représente Dieu ; pour un philosophe ou un littéraire, c’est l’esprit ; pour un artiste, elle est l’ensemble des procédés techniques utilisés dans son œuvre…

Force est de constater que le thème de la lumière a constitué une source d’inspiration inestimable pour nombre de penseurs, d’écrivains, de chercheurs et d’artistes et ce, depuis la nuit des temps. En philosophie comme en littérature, nous invoquons des œuvres qui font la part belle à la lumière et à la clarté : Le Maître (388) de Saint Augustin, Cette lumière est mon désir (1247 ?) de Djalâl ad-Dîn Rûmî, le Lux triomphant de Nox dans Les Châtiments (1853) de Victor Hugo, Les Illuminations (1886) d’Arthur Rimbaud, Sol absolu et autres textes (1982) de Lorand Gaspar, Vérité et méthode (1996) de Hans-Georg Gadamer…

Pour ce numéro 02 de la revue Méditations Littéraires, nous proposons d'explorer les diverses facettes de la notion de lumière et ses manifestations littéraires, philosophiques, artistiques... Les nombreux aspects de ce thème pourront être problématisés en fonction de différents axes de recherche (liste non exhaustive) :

- Lumière(s) dans les écrits philosophiques et littéraires (poésie, roman, théâtre, essai…)

- Lumière(s) dans les textes théologiques (Bible, Coran…)

- Lumière(s) dans les œuvres d’art (peinture, architecture, cinéma, musique…)

« Que la lumière soit », donc, sur ce numéro 02 de Méditations Littéraires qui s’efforcera d’apporter des réponses à des questions concernant les usages de la lumière et de faire dialoguer les spécialistes en littérature, en philosophie, en disciplines artistiques…

*

Pour ce numéro dont la publication est prévue en juin 2021, les soumissions – en français ou en anglais – devront contenir le titre de l’article, un résumé (Times New Roman ; 12 ; simple) n’excédant pas une demi-page et une brève notice biobibliographique de l’auteur. Elles sont à faire parvenir, au plus tard le 15 mars 2021, en un seul document Word, à l’adresse suivante : contact@meditationslitteraires.com

La rédaction communiquera les résultats de la sélection au plus tard le 25 mars 2021.

Les articles devront être remis avant le 15 mai 2021 et seront soumis à une double expertise anonyme (double aveugle) après validation du comité de rédaction.

La date prévue pour la publication de ce numéro (électronique et papier) est la fin juin 2021.

Rédacteur en chef :

Khalil BABA (Enseignant-chercheur, HDR, Maroc)

Comité de rédaction :

-Souad ATOUI-LABIDI (Enseignant-chercheur, MCA-HDR, Algérie)

-Amina BEN DAMIR (Professeur de l’Enseignement Supérieur, Tunisie)

-Amel FAKHFAKH (Professeur de l’Enseignement Supérieur, Tunisie)

-Alicia HOSTEIN (Chercheur Postdoctoral Fonds National Suisse, Suisse)

-Catherine WEBSTER (Doyen de l’Université d’Oklahoma central, États-Unis d’Amérique)