Revue LaDiSo : Langage, Discours et Sociétés

"Médias, discours et représentations en Afrique"

Coordonnatrice du numéro : Christiane Félicité Ewane Essoh

PRÉSENTATION

Langage, Discours et Sociétés (LaDiSo) est une revue scientifique créée en 2020 par Mme le Professeur Félicité Christiane Ewané, Doyen de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines. Elle est logée au sein du Centre de Recherche et de formation doctorale en Langue Arts, Langues et Cultures de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines de l’Université de Yaoundé 1. LaDiSo est une revue scientifique qui s’intéresse au langage, dans sa dimension verbale et non verbale. Elle priorise cinq axes majeurs : (i) l’analyse du discours (qui implique les orientations sémiotiques, sémantiques, ethno-méthodologiques, pragmatiques, interactionnelles, rhétoriques et stylistiques), (ii) la psychomécanique du langage (pour interroger les constructions de sens impliquant le lien entre la langue et le discours dans), (iii) l’acquisition et l’enseignement des langues en contextes multilingues, (iv) la dynamique des langues (tant interne qu’externe, l’étude des pratiques et des représentations sociales des langues, les identités socio-langagières, etc.) et (v) les questions heuristiques de la linguistique (pour réfléchir aux problèmes épistémologiques du langage) en termes d’orientations théorique et méthodologique, dans une perspective d’interdisciplinarité axée sur le langage. La revue publie prioritairement les articles en français et en anglais. Mais elle accepte aussi les travaux rédigés en espagnol et allemand.

LaDiSo paraît semestriellement. Les numéros sont thématiques. Cependant, elle peut publier les numéros varia et les actes de colloques qui s’inscrivent dans sa ligne éditoriale. Les numéros thématiques ou les varia sont sous la responsabilité d’un ou de plusieurs coordonnateurs. Il(s) est/sont chargé(s) de produire l’appel à contributions qui sera soumis à l’appréciation de la Rédactrice en Chef et du comité scientifique de la revue pour évaluation. Le tout premier numéro de LaDiSo qui a une perspective interdisciplinaire, porte sur la thématique : "Médias, discours et représentations en Afrique".

En effet, l’avènement des technologies de l’information et de la communication en Afrique a favorisé l’émergence de ce que Paveau (2014 : 2017) appelle « documents numériques » et « documents numériqués ». Le premier type peut être assimilé aux discours produit hors ligne : c’est le cas de la presse écrite. Le second type est intéressant puisqu’il renvoie à une « technologie discursive » qui visibilise les discours élaborés, construits et même co-construits en ligne, au travers des appareils, des interfaces et des plateformes. Sur le plan langagier, les travaux fondateurs d’Anis (1998, 2003, etc.) ont permis de voir les formes linguistiques qui sont mobilisées par les auteurs de ces discours.

Par ailleurs, ces discours dont les thématiques sont variées en fonction des objectifs de chaque plateforme sont souvent abordés dans une perspective interdisciplinaire, avec pour axes majeurs la linguistique, la sociolinguistique, la communication politique, la sociologie, l’éthique, etc. Au niveau du Cameroun, les travaux du colloque sur le thème « Réseaux et médias sociaux en contexte : quels acteurs pour quelles appropriations et quelles significations » (2016) a permis de réfléchir non seulement aux enjeux socio-politiques des discours dans les réseaux sociaux, mais aussi d’interroger les incidences économiques, sociales, linguistiques et culturelles des réseaux et médias sociaux en Afrique. À la suite de toutes ces réflexions interdisciplinaires, le premier numéro de la revue LaDiSo, qui se veut interdisciplinaire, invite les contributeurs à se pencher sur les discours et les représentations dans les médias et les réseaux sociaux. Il s’agit alors d’interroger, dans une perspective contextuelle, les jeux et les enjeux des discours dans les réseaux sociaux et les représentations multiformes qu’ils drainent. Les représentations sont considérées ici comme des structures sociocognitives (Abric, 2001) permettant de comprendre les dynamiques sociales et dotées de valeur informative et explicative qui éclairent les liens sociaux, intra et intergroupes, et des relations des individus à leur environnement social. Elles s’appliquent ainsi à la saisie des problématiques d’ordre linguistique, politique, culturel, économique et identitaire.

AXES

À cet égard, les contributeurs pourront orienter leurs réflexions sur les axes suivants, qui ne sont pas exhaustifs :

Axe 1 : Discours numériques/numériqués : représentations sociales et linguistiques

Axe 2 : Médias et représentations

Axe 3 : Médias, discours et identités sociales

Axe 4 : Discours numériqués et dynamiques socio-langagières

PROPOSITIONS

Chaque contributeur fera parvenir son intention de contribution au secrétariat de la revue, à l’adresse suivante : ladiso2020@gmail.com

Le résumé (précédé par le titre de la communication, le nom du/des contributeur(s) et leurs adresses téléphoniques et électroniques) ne devra pas dépasser 300 mots. Il sera suivi par cinq indications bibliographiques en lien avec le thème choisi.

Ce résumé devra présenter clairement la problématique, les cadres théorique et méthodologique, les objectifs, les grandes orientations de la réflexion et les résultats escomptés. Chaque résumé sera suivi par cinq mots-clés.

Calendrier :

- Réception des résumés : 30 octobre 2020 ;

- Notification des contributeurs : 15 octobre 2020 ;

- Réception des articles rédigés : 15 décembre 2020 ;

- Retour des contributions aux auteurs pour corrections éventuelles : 15 janvier 2021 ;

- Réception des articles corrigés : 15 février 2021 ;

- Date de publication de l’ouvrage : avril 2021.

Les contributeurs respecteront les marges suivantes : D : 2,5cm, G : 2,5cm, B : 2,5cm et H : 2,5cm et l’interligne simple, c’est-à-dire 1. Les propositions d’articles ne devront pas excéder 15 pages. Chaque article sera précédé d’un résumé en français ou en anglais, selon la langue de rédaction, accompagné de cinq mots-clés.

