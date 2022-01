Le numéro 11 de la Revue Italienne d'études françaises consacre un dossier aux traductions d'Arthur Rimbaud. La rubrique Le point sur, parue sous la direction d'Ornella Tajani, porte sur les traductions allemandes, espagnoles, grecques, italiennes et japonaises de l'œuvre du poète, tout en analysant l'aspect de la réception de ses poèmes en vers et en prose dans les différents pays.



SOMMAIRE



Ornella Tajani

Phosphorescences rimbaldiennes : l’œuvre de Rimbaud en allemand, espagnol, grec, italien, et japonais



Hermann H. Wetzel

Traduire Rimbaud en allemand



Nieves Arribas e Olivier Bivort

Les traductions espagnoles d’Une saison en enfer à l’épreuve de l’oralité



Maria Papadima

Les traductions grecques d’Arthur Rimbaud : « Ça ne veut pas rien dire »



Yoshikazu Nakaji

Une gloire singulière. Pour une meilleure réception de Rimbaud au Japon