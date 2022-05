À l'approche du dixième anniversaire de la mort d’Henry Bauchau (1913-2012), il semblait utile de dresser un premier bilan des études et des échos critiques suscités par son œuvre. C’est pourquoi ce numéro fait le point sur la bibliographie consacrée à Henry Bauchau. En lieu et place de l’habituel dossier thématique, les lecteurs trouveront donc un volume bibliographique, dont la direction est assurée par Pauline Basso et Maxime Deblander, doctorants à l’UCLouvain. Cette bibliographie critique continue et actualise le travail déjà entrepris sur le site Web du Fonds Henry Bauchau. Elle constituera assurément un outil précieux pour tous les chercheurs travaillant sur Henry Bauchau comme pour tous les amateurs de son œuvre.

Table des matières

ÉDITORIAL 7

Olivier BELIN et Anne REVERSEAU

DOSSIER THÉMATIQUE « BILAN BIBLIOGRAPHIQUE » 9

Présentation du dossier par Pauline BASSO et Maxime DEBLANDER (UCLouvain) 11

A. OEuvres d'Henry Bauchau 15

Les premiers écrits d’Henry Bauchau (1932-1943) 15

Bibliographie littéraire d’Henry Bauchau (1954-2013) 20

B. Traductions de l’oeuvre d’Henry Bauchau 29

C. Bibliographie critique 33

Articles 33

Ouvrages 56

Abréviations des oeuvres d’Henry Bauchau 103

Crédits photographiques 105