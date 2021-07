Revue Internationale Dônni, vol. 1, n° 1

"Diversité et pluridisciplinarité"

Les Éditions Dônni, 2021 –EAN13 : 9789995292201.

http://revuedonni.wordpress.com



La Revue Internationale Dᴐnni (RID) est une revue semestrielle et multidisciplinaire fondée en 2021. Bilingue (français et anglais), elle est née des initiatives de l’association Partenariat Knowledge Dôniasso (Pak-dôni), récépissé n°235/PCS du 26 juillet 2016, créée par des universitaires à Ségou (Université de Ségou-Mali) pour la promotion du savoir dans sa diversité. Cette revue a pour objectif la publication des articles originaux, théoriques ou empiriques, dans le domaine des sciences de l’homme, de la société et de la vie. Destinée particulièrement aux chercheurs, enseignants chercheurs et praticiens dont les axes de recherches concernent les thématiques contenues dans ses objectifs, la RID vise le progrès des sciences et de la société à travers la diversification, l’inclusion, la compétitivité et la multidisciplinarité. Elle est évaluée par les chercheurs et enseignants-chercheurs de plusieurs nationalités constituées en comité scientifique et de lecture. Les articles publiés dans la RID sont en libre accès pour les lecteurs.